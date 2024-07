900 Kilometer Reichweite: Samsung kündigt Wunder-Akku an

Die ersten Muster-Batterien wurden bereits an Hersteller von E-Autos ausgeliefert, berichtet Notebookcheck . Die Tests in den vergangenen 6 Monaten hätten zudem positive Rückmeldungen gebracht. 2027 soll dann die Massenproduktion des neuen Super-Akkus starten.

Samsung will 2027 einen neuen Feststoff-Akku für E-Fahrzeuge auf den Markt bringen, der 965 Kilometer Reichweite erreichen soll. Das entspricht ca. der von Google Maps vorgeschlagenen Fahrtstrecke von Wien nach Hamburg. Vorgestellt wurde die neue Batterie diese Woche bei der Messe SNE Battery Day in Singapur .

Die neuen Batterien von Samsung dürften aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften auch wesentlich teurer sein als normale Akkus. Deshalb werden sie zuerst in Luxusautos verbaut. Zwar nannte Samsung keine Hersteller – in der Vergangenheit arbeitete der Konzern aber unter anderem mit Hyundai, Stellantis und General Motors zusammen, wie PC Mag erklärt.

Forschung an Feststoffbatterien

Mit 500 Wh/kg ist die Energiedichte der Akkus doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Batterien, die in der Regel nur die Hälfte der Reichweite bei der gleichen Größe schaffen. Neben Samsung arbeitet auch Toyota an vergleichbaren Feststoff-Akkus. Auch Toyota will 2027 mit der Massenproduktion starten. Wie Samsung will auch Toyota die Akkus zunächst in Luxusautos einsetzen, konkret im Lexus.

Auch in China tut sich in dem Bereich einiges. Der chinesische E-Auto-Hersteller NIO bietet eine 150 kWh Batterie mit einem halbfesten Elektrolyten, was einer Feststoffbatterie schon recht nahekommt. Diese Batterie schafft unglaubliche 1046 km an Reichweite nach einem Mal aufladen. Damit könnte man sogar von Wien nach Dänemark fahren.

Günstige Batterien

Neben der Entwicklung von Festkörperbatterien möchte Samsung auch im Einsteiger-Segment wettbewerbsfähig sein. Das Unternehmen arbeitet daher an billigeren LFP- und kobaltfreien Batterien. Samsung wiederholte bei seiner Präsentation auch die bereits angekündigten Pläne, bis 2029 Batterien zu entwickeln, die in 9 Minuten aufgeladen werden können und 20 Jahre halten sollen.