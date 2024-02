Adobe Acrobat bekommt KI-Funktion, um mit PDFs zu chatten

Die Funktion „ KI Assistent “ soll Informationen in langen Dokumenten so schnell und übersichtlich aufbereiten. Studierende könnten damit schneller umfangreiche Dokumente untersuchen und Berufstätige Highlights aus E-Mails, Meetings und Präsentationen schneller entdecken. Dank der neuen KI-Unterstützung könnten viele Arbeitsschritte schneller erledigt werden, verspricht Adobe.

In einer Aussendung wird das neue Tool als „ Konversations-Engine “ beschrieben. Es soll in der Lage sein, auf die Nutzer*innen einzugehen, indem es Fragen zu Dokumenten schnell beantworten kann. Außerdem soll es ihnen Arbeit abnehmen: Lange PDF-Dokumente würden sich etwa „in Sekundenschnelle scannen , zusammenfassen und verteilen “ lassen.

Adobe verspricht „intelligentere Dokumentenerlebnisse"

„Generative KI verspricht intelligentere Dokumentenerlebnisse, indem sie die Informationen aus PDFs in verwertbares Wissen und professionell aussehende Inhalte umwandelt“, so Abhigyan Modi, Senior Vice President von Document Cloud in der Aussendung. „PDF ist der De-facto-Standard für die wichtigsten Dokumente der Welt und die heute vorgestellten Funktionen sind nur ein erster Vorgeschmack auf den Mehrwert, den KI Assistent in den Anwendungen und Diensten von Reader und Acrobat bieten wird.“ Allerdings sollen die KI-Funktionen nicht nur bei PDFs helfen, sondern auch bei anderen Formaten wie Word oder PowerPoint.