Adobe und Microsoft streichen Schriftart-Support, ruinieren Files

Adobe und Microsoft haben den Support für PostScript-Schriftarten eingestellt, weil sie Dateien ruinieren. Die wichtigsten PostScript-Schriftarten waren sogenannte „Typ-1“-Schriftarten. Unlängst wurde durch ein Microsoft-Office-Update für Mac die Unterstützung von Typ-1-Schriftarten für die Microsoft-365-Versionen von Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook beendet.

Nutzer*innen, die größtenteils Standardschriftarten verwenden, werden die Änderung vermutlich kaum merken. Wer hingegen seine eigenen Schriftarten installiert und verwaltet hat, könnte Gefahr laufen, ein im Jahr 2022 erstelltes Dokument heuer nicht mehr wie zuvor angezeigt zu bekommen.

Installation in älteren macOS-Versionen

Generell erzeugen Dateien, die Typ-1-Schriftarten verwenden, Meldungen über „fehlende Schriftarten“. Ersatz-Open-Type-Schriftarten könnten zudem zu Layout-Problemen führen. „Die meisten Browser und mobilen Betriebssysteme unterstützen keine Typ-1-Formate“, heißt es vonseiten Adobe.

Zudem hat macOS laut Arstechnica kürzlich die integrierte Unterstützung für Typ-1-Schriftarten verloren. Diese können aber weiterhin direkt in älteren Versionen von macOS installiert werden. Auch sei weiterhin möglich, Typ-1-Schriftarten in modernen Versionen von Windows 10 und 11 zu installieren.

Ordnungsgemäß angezeigt

Laut Adobe würden PDF- und EPS-Dateien mit Typ-1-Schriftarten weiterhin ordnungsgemäß zur Anzeige gerendert. Bearbeitet könne der Text aber nicht werden. Wer einsehen willl, welche Schriftarten er oder sie verwendet, öffnet unter macOS die Schriftsammlung-App und wechselt zur Listenansicht. Die Schriftarten werden in der Spalte „Format“ angezeigt.

In Windows 10 oder 11 öffnet man die Systemsteuerung, wählt Schriftarten aus und wechselt mit der Schaltfläche in der oberen rechten Ecke zur Detailansicht. Per Klick mit der rechten Maustaste auf die obere Zeile lässt sich das Kontrollkästchen „Schrifttyp“ aktivieren.

Generell ist PostScript eine Programmiersprache, die in den 80ern von Adobe entwickelt wurde. Seit 1997 wird die dritte Generation von PostScript von Adobe nicht mehr unterstützt.