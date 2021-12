Android 13: Screenshot-Leaks enthüllen neue Funktionen

Die 2022 kommende Android-Version 13, auch "Tiramisu" genannt, soll einige Neuerungen bereithalten. Die Webseite XDA-Developers hat nun Screenshots von einer Insider-Quelle erhalten, die in der Vergangenheit bereits neue Eigenschaften von Googles Betriebssystem korrekt vorhergesagt hatte. In den Leaks erkennbar ist u.a. eine neue Handhabung von Spracheinstellungen.

App-spezifische Spracheinstellungen

Bisher konnte man bei Android nur eine Sprache als Standard einstellen. Die meisten Apps verwendeten diese Einstellung, um die Sprache für Nutzer*innen automatisch einzustellen. In Zukunft wird es auch eine Option für multilinguale Menschen geben, die bei Apps teilweise unterschiedliche Sprachen einstellen möchten. Die "App-Sprachen" wird man in einem eigenen Menüpunkt in den Einstellungen individuell festlegen können.

Benachrichtungen nur per Opt-in

Eine weitere Neuheit ist eine bessere Kontrolle über App-Benachrichtigungen. Eine Vielzahl an Apps hat bisher per Voreinstellung die Erlaubnis, Benachrichtigungen anzeigen zu lassen, etwa am Lockscreen. Individuell lässt sich dies zwar pro App abschalten, dennoch scheint das Ganze vielen Nutzer*innen lästig gewesen zu sein. Android 13 könnte Benachrichtigungen "opt-in" machen, man muss Apps dafür also eine eigene Erlaubnis erteilen, ebenso wie etwa für die Nutzung von Standortinformationen.