Ansteckbare Tastatur macht iPhone zu Blackberry

Clicks soll das Tippen einfacher machen. Das Gerät eines britischen Start-ups wird per USB-C mit iPhones verbunden.

Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Smartphones mit Touchscreens haben dereinst zum Niedergang von Mobiltelefonen mit physischer Tastatur a la Blackberry geführt. Nun vermissen viele Nutzer*innen das haptische Erlebnis und ein britisches Start-up löst dieses Problem mit einer Tastatur zum Anstecken für das iPhone . Clicks nennt sich das Gadget , das iPhones wie eine Schutzhülle umschließt. Es wurde nun auf der CES 2024 in Las Vegas vorgestellt.

Stolzer Preis

"Wir verwenden Keyboards auf unseren Desktop-PCs, Laptops und Tablets jeden Tag - deshalb ist es irgendwie komisch, dass wir uns von physischen Knöpfen auf dem Smartphone verabschiedet haben", sagt Michael Fisher, Mitbegründer von Clicks Technology, zu Mashable. Die ansteckbare Tastatur soll das Problem lösen. Sie verbindet sich via USB-C mit Apples iPhone und kann bereits vorbestellt werden. Der Preis: 139 Dollar.

Shortcuts möglich

Laut Engadget kann an der Clicks-Tastatur eine Hintergrundbeleuchtung aktiviert werden, damit man damit auch im Dunklen angenehm tippen kann. Ein Vorteil, den nur physische Tastaturen bei der Bedienung von Smartphones liefern können, sind Shortcuts. Mit Tastenkombinationen kann man bestimmte Funktionen in Apps besonders schnell aufrufen. Mit der Auslieferung von Clicks wird ab Februar begonnen. Laut Gizmodo wird das Accessoire in den Farben "BumbleBee" und "London Sky" (grau) angeboten.

Clicks gibt es vorerst nur für die Apple-Geräte iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Von Versionen für Android-Geräte ist derzeit noch keine Rede.