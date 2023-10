Apple-Event im Livestream: Neue Macs erwartet

In den USA wurden nur wenige Pressevertreter zu dem Medienevent in New York City eingeladen – anstatt wie üblich nach Kalifornien. Die Video-Keynote wurde vorab aufgezeichnet, die Journalist*innen sehen sich also auch vor Ort nur ein Video an, bekommen dann aber vermutlich Gelegenheit, die neuen Geräte auszuprobieren.

Welche das sind, weiß man noch nicht. Spekuliert wird mit neuen Macs. „Scary fast“, zu Deutsch „unheimlich schnell“, könnte darauf hindeuten, dass neue MacBook Pros mit Apples eigenen Chipsätzen M3 Pro und M3 Max vorgestellt werden. Auch ein neuer iMac mit M3-Prozessor könnte gezeigt werden.