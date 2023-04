Apples Headset wird Magnetkabel zu externem Akku haben

Apples Entwicklerkonferenz WWDC rückt näher. Anfang Juni soll dabei u.a. Apples Mixed-Reality-Headset vorgestellt werden, über dessen Design und Funktionen bereits seit Monaten spekuliert wird. Der über Apple-Entwicklungen stets gut informierte Mark Gurman hat nun verraten, dass das Wearable keine integrierte Energieversorgung aufweist. Aus Gründen der Gewichtsersparnis wird ein externer Akku verwendet und per Kabel mit der Brille verbunden.

Magnet- und Drehverschluss

An dem Headset, das gerüchteweise "Reality Pro" oder "Reality One" heißen soll, dockt das Kabel mittels Magnetverschluss an. Apples MagSafe-Technologie wird für die Verankerung aber nicht ausreichen, stattdessen muss der Stecker zusätzlich gedreht werden, um das Stromkabel zu fixieren.

Austauschbarer Akku

Der Akku selbst soll ungefähr so groß wie ein iPhone sein und Apples MagSafe Battery Pack (siehe Bild oben) ähneln, berichtet Engadget. Aufgeladen wird die Batterie über ein USB-C-Kabel und ein Apple-Netzteil, wie es auch für die MacBook Pro Laptops verwendet wird. Ein weiterer Vorteil des externen Akkus ist abgesehen von der Gewichtsersparnis, dass man ihn wechseln kann. Eine Batterie soll genügend Strom für 2 Stunden Betrieb des "Reality Pro" bzw. "Reality One" liefern. Mit zusätzlichen Akkus kann man die Betriebszeit des wahrscheinlich rund 3000 Dollar teuren Geräts verlängern.