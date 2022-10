iPhone 14 Plus im Test: Die große Neuerung

Auch wenn man nicht unbedingt ein besonders großes Smartphone will, sollte man die Plus-Version des iPhone 14 in Erwägung ziehen.

Das iPhone 14 Plus kommt mit einem 6,7-Zoll-Display und einem deutlich größeren Akku

Vor kurzem hat Apple die neueste Generation seiner iPhones vorgestellt. Während es bei den Pro-Geräten (hier zum futurezone-Test des iPhone 14 Pro Max) viel Neues zu berichten gibt, gleicht das reguläre iPhone 14 (hier zum futurezone-Test) weitestgehend seinem Vorgänger. Grundlegend verändert hat sich aber Apples Portfolio abseits der Pro-Handys. So ist das iPhone Mini Geschichte, die letzte Ausgabe war also das iPhone 13 Mini. Stattdessen gibt es die günstige iPhone-Schiene nun in Groß, das iPhone 14 Plus. Das Smartphone gleicht dem regulären iPhone in nahezu allen Belangen, bis auf 2 Ausnahmen: Das Display (6,7 statt 6,1 Zoll) und der Akku 4323 mAh statt 3279 mAh). Diese zwei Unterschiede können in der Praxis viel ausmachen und stehen auch im Fokus dieses Tests. Gehäusegröße und Handling Ein größeres Display bedingt auch ein größeres Gehäuse. Das iPhone 14 Plus misst 160.8 x 78.1 x 7.8 mm und ist damit alles andere als kompakt. Ganz so gut wie das kleine iPhone liegt es naturgemäß nicht in der Hand, die einhändige Bedienung ist nicht mehr sinnvoll möglich. Das Gewicht ordnet sich mit 203 Gramm in etwa dort ein, was man für ein Handy dieser Größe erwartet. Positiv anzumerken ist, dass die Gewichtsverteilung so gut gelungen ist, dass sich das Gerät leichter anfühlt, als es auf dem Papier ist. Mit seinen 6,7 Zoll zählt das Plus-iPhone zwar zu den großen Handys, ist aber gleichzeitig nicht riesig. Dadurch passt das Gerät in der Regel in all meine Hosentaschen und Handyfächer in diversen Taschen.

7 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner

Display Mit 1284 x 2778 Pixeln ist die Auflösung des Plus-Modells geringfügig anders als die der regulären Größe (1170 x 2532 Pixeln). Aufgrund der unterschiedlichen Größen pendelt sich die Pixeldichte bei beiden Geräten aber in ähnlichen Gegenden ein (Plus: 458, Standard: 460 PPI). Das führt auch dazu, dass die Darstellungsqualität der beiden Handys nahezu ident ist - und somit auch ident zu den Vorjahresmodellen. Schade finde ich, dass Apple bei der Nicht-Pro-Schiene bei den alten 60-Hz-Panels bleibt. Der Unterschied zu moderneren 90- oder 120Hz-Anzeigen fällt mir beim größeren Plus-Display deutlich stärker auf, als es das beim regulären iPhone 14 tut. Das Navigieren durch die Home Screens und das Scrollen durch Apps oder Menüs sieht mit 60 Hz einfach nicht so nett aus und wirkt fast schon, wie aus der Zeit gefallen. Das größere Display sorgt natürlich auch dafür, dass man bei gleicher Schriftgröße mehr Inhalte darstellen kann. Das äußert sich in verschiedenen Apps sowie in Games und ist meist hilfreich und angenehm. Egal, ob man auf Webseiten browst, durch Instagram scrollt, oder das ein oder andere YouTube-Video ansieht, mehr Display ermöglicht eine bessere User-Experience. Hier ein paar Apps im Vergleich auf dem regulären iPhone 14 und dem iPhone 14 Plus:

8 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner

Der Akku Die Größe des Akkus ist beim Plus im Vergleich zum kleinen iPhone massiv angewachsen. Knapp 32 Prozent mehr Kapazität hat der Plus-Akku mit seinen 4323 mAh. Dieser Akku in Kombination mit den stromsparenden 60 Hz des Hauptdisplays und dem immer noch sehr effizienten A15-Chips geben dem iPhone 14 Plus das Potenzial, ein wahrer Akku-Langstreckenläufer zu sein. Generell lässt sich sagen, dass der Akku des iPhone 14 Plus enorm lange hält. Im Test habe ich auf dem Handy ohne SIM im WLAN-Netzwerk mehrständige Nutzung simuliert. Zuerst habe ich bei vollgeladenen iPhone einen 2-stündigen Netflix-Film laufen lassen, anschließend die beiden 3DMark-Benchmarks Wild Life Stress Test und Wild Life Extreme durchlaufen lassen. Daraufhin nocheinmal einen 2-stündigen Netflix-Film plus den Stress-Test-Benchmark.

Die beiden Handys während dem Benchmark © Thomas Prenner

Schlussendlich bin ich auf über rund 5 Stunden Screentime gekommen und der Akkustand des iPhone Plus zeigte immer noch 59 Prozent an. Zum Vergleich habe ich ein reguläres iPhone 14 parallel die gleichen Aufgaben machen lassen. Nach Abschluss kam ich dort auf 48 Prozent Akku. Es zeigt sich also, dass das iPhone 14 Plus sehr lange mit einer Ladung durchhält. Im Alltagsbetrieb sind bei sparsamer Nutzung somit eineinhalb bis 2 Tage realistisch. Auch zeigt es, dass das Mehr an Akku im Vergleich zum regulären iPhone 14 in der Praxis zu einer längeren Laufzeit führt. Innenleben, Kameras, Software, Notfall-Funktionen Im Inneren gibt es im Vergleich zum normalen iPhone 14 nichts Neues zu berichten. Die Hauptkamera des iPhone 14 Plus löst ebenfalls mit 12 Megapixel auf, genauso wie die Ultra-Weitwinkelkamera und die Selfie-Kamera. Laut Apple wurde im Vergleich zum Vorgänger besonders der Lowlight-Modus verbessert. Hier eine Galerie mit Beispielbilder des iPhone 14.

18 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner

Wie auch die Kamera, ist auch der A15 Bionic Chip in 5nm-Bauweise der gleiche wie beim regulären iPhone - und auch wie beim iPhone 13 sowie beim 13 Mini. Obwohl es der Vorjahres-Chip ist, bietet er nach wie vor genug Leistung, um alle erdenklichen Alltagsanwendungen und Spiele zu stemmen. Das iPhone 14 Plus kommt außerdem mit der Satelliten-Notruffunktion, die in Europa allerdings vorerst nicht funktionsfähig ist. Auch holt das iPhone 14 automatisch Hilfe, wenn es einen Autounfall registriert. Im Unterschied zum Satelliten-SOS funktioniert das hierzulande sehr wohl. Mehr zur Kameraleistung sowie zu den neuen Notfall-Funktionen lest ihr auch im Test des Standard-Modells.

iPhone 14 Plus Toggle Infobox Maße und Gewicht: 160.8 x 78.1 x 7,8 Millimeter, 203 Gramm

160.8 x 78.1 x 7,8 Millimeter, 203 Gramm Display: 6,7" All‑Screen OLED Display (15,4 cm Diagonale), 2.778 x 1.284 Pixel bei 458 ppi, 800 Nits maximale typische Helligkeit, 1.200 Nits Spitzenhelligkeit, HDR, True Tone, Großer Farbraum (P3)

6,7" All‑Screen OLED Display (15,4 cm Diagonale), 2.778 x 1.284 Pixel bei 458 ppi, 800 Nits maximale typische Helligkeit, 1.200 Nits Spitzenhelligkeit, HDR, True Tone, Großer Farbraum (P3) Kamera: 12 MP Hauptkamera: 26 mm, ƒ/1.5 Blende, optische Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung 12 MP Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.4 Blende und 120° Sichtfeld 2x optisches Auszoomen, bis zu 5x digitaler Zoom

Video: 4K Video­aufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps, 1080p HD Video­aufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps, 720p HD Video­aufnahme mit 30 fps, Kinomodus bis zu 4K HDR mit 30 fps

4K Video­aufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps, 1080p HD Video­aufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps, 720p HD Video­aufnahme mit 30 fps, Kinomodus bis zu 4K HDR mit 30 fps Selfie-Kamera: 12 MP Kamera, ƒ/1.9 Blende

12 MP Kamera, ƒ/1.9 Blende Prozessor: A15 Bionic Chip (5 nm)

A15 Bionic Chip (5 nm) Speicher: 6/128 GB, 6/256 GB, 6/512 GB

6/128 GB, 6/256 GB, 6/512 GB Akku: 4323 mAh, Fast Charging: Bis zu 50 Prozent in ca. 30 Minuten mit 20W Netzteil oder höher (separat erhältlich)

4323 mAh, Fast Charging: Bis zu 50 Prozent in ca. 30 Minuten mit 20W Netzteil oder höher (separat erhältlich) Software: iOS 16

iOS 16 Sonstiges: NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, Single-SIM + eSIM, Lightning-Port, Wasserschutz IP68

NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, Single-SIM + eSIM, Lightning-Port, Wasserschutz IP68 Preis: ab 1.149 Euro

Fazit Das iPhone 14 Plus ist buchstäblich die große Neuerung des iPhone-Line-ups und jeder, der sich ein Nicht-Pro-iPhone kaufen möchte, sollte die Plus-Variante zumindest in Erwägung ziehen. Ja, es ist groß, aber angesichts der Fülle an Dingen, die wir heutzutage mit dem Smartphone erledigen, macht mehr Display einfach Sinn. Und wer das nicht so sieht, könnte sich durch das Mehr an Akkukapazität überzeugen lassen. Das rund 10 Prozent größere Display im Vergleich zum regulären iPhone 14 frisst die über 30 Prozent mehr Akkukapazität nicht auf. Das bedeutet letztlich eine längere Laufzeit, über die sich wohl alle Smartphone-Nutzer*innen freuen. Der Wermutstropfen an der ganzen Sache ist, dass man für das Plus tiefer in die Tasche greifen muss als für das reguläre Modell. Konkret werden für die XL-Variante in allen Speicherausführungen 150 Euro mehr fällig. Somit kommt man auf folgende Preise: iPhone 14 Plus 128GB: 1149 Euro

iPhone 14 Plus 256GB: 1279 Euro

iPhone 14 Plus 512GB: 1539 Euro

Pro und Contra Toggle Infobox Pro Liegt trotz großem Display gut in der Hand

Viel Raum für Apps und Content

Großer Akku Contra 60Hz wirken auf dem großen Display wenig

Vorjahres-Chip

Hoher Preis

"Ich will aber kein großes iPhone" Wer trotz der Argumente immer noch sagt, “ich will kein großes iPhone”, sollte vor dem Kauf des regulären 14ers das iPhone 13 in Erwägung ziehen. Es ist nahezu das gleiche Gerät, abzüglich einiger Kleinigkeiten sowie der neuen Notfall-Funktionen. Preislich kann man mit dem iPhone 13 jedoch ein paar Hundert Euro sparen – überhaupt dann, wenn man zu einem der zahlreichen Angebote für generalüberholte Geräte greift. Noch kleiner sowie ebenfalls noch zeitgemäß ist das iPhone 13 Mini, das man bereits preiswert bekommt.