Apple könnte KI von Meta in seine Geräte integrieren

Apple befinde sich diesbezüglich auch in Gesprächen mit der Facebook-Mutter Meta . Die Verhandlungen über eine mögliche Integration der Meta-AI in Apple-Geräte würden noch andauern, berichtet das Wall Street Journal .

Außerdem verhandle Apple auch mit chinesischen Unternehmen, um die KI-Funktionen in China auf die iPhones zu bringen. In Europa müssen sich Apple-Nutzer übrigens noch Gedulden. Denn die AI-Features werden aufgrund des Datenschutzes vorerst nicht nach Europa kommen.

Da Apple noch kein eigenes konkurrenzfähiges KI-Modell parat hat, könnten auf den iPhones, iPads und MacBooks in Zukunft verschiedene AI-Modelle zum Einsatz kommen. Neben Google , OpenAI und Meta habe sich Apple auch an Anthropic und Perplexity gewandt.

Apple vs. Meta

"Um in Sachen Künstlicher Intelligenz aufzuholen, wendet sich Apple möglicherweise an einen langjährigen Rivalen: Meta", heißt es in dem Bericht. Apple und die Facebook-Mutter waren in der Vergangenheit nämlich nicht besonders gut aufeinander zu sprechen.

Meta stieß sich etwa an Apples Richtlinien für den App Store. Die Vorgaben bezüglich Datenschutz, Privatsphäre und User-Tracking kollidierten mit der Herangehensweise der Apps von Meta. Das führte zu scharfer Kritik von beiden Seiten.