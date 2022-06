Apple stellt neue MacBooks mit M2-Chip vor

Die 1080p-Kamera ist in einem Notch versteckt, wodurch der gesamte Rahmen ein wenig schmaler wird. Es ist mit 2 Thunderbold-Anschlüssen , einem 3,5-Millimeter Audioanschluss und MagSafe ausgestattet. Die 4 verbauten Lautsprecher unterstützen auch 3D Audio für Musik und Filme.

Kaufen kann man das MacBook Air neben dem bekannten Silber und Grau nun auch im goldenen "Starlight" und dem dunkelblauen "Moonlight". Es gibt eine Version mit M1-Chip (8GB) und 256 GB SSD um 1.199 Euro. Mit M2 (8GB) kann man zwischen einer SSD mit 256 GB oder 512 GB wählen. Je nachdem kostet das 1.499 bzw. 1.849 Euro.

Will man mehr Arbeitsspeicher, legt man noch mal drauf. Für 16 GB kommen weitere 230 Euro hinzu, für 24 GB nochmal 460 Euro. Speicherplatz kostet ebenfalls extra: 1 TB kostet 230 Euro zusätzlich, 2 TB 690 Euro. Will man also ein MacBook Air mit einem M2 und 24 GB Arbeitsspeicher und einer 2 TB SSD, werden knapp 3.000 Euro fällig.

Zudem kann wählen, ob man einen 35W Dual USB-C Port Adapter möchte oder einen 67W USB-C Adapter.