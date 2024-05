Apple senkt Preise für iPhone in China massiv

In China sind iPhones nicht so beliebt, viele greifen lieber zu Geräten vom Konkurrenten Huawei. Jetzt senkt Apple die Preise.

In China läuft es für den amerikanischen Technologieriesen Apple heuer nicht gut, deshalb muss dieser offenbar erneut zu drastischen Mitteln greifen – und wieder einmal die Preise senken. Ein Grund dafür ist die starke Konkurrenz von Huawei, das als chinesisches Unternehmen eine Art Platzhirsch auf dem dortigen Markt ist.

Mit den gesenkten iPhone-Preisen versucht Apple nun offenbar, seine Verkäufe wieder zu steigern. Preisreduktionen von bis zu 2.300 Yuan (293 Euro) werden derzeit im offiziellen Apple-Store auf der Verkaufsplattform Tmall geboten. Ähnliche Rabatte gibt es auch auf der Plattform JD.com, wie das Portal South China Morning Post berichtet.

Nicht der erste Rabatt

Es ist nicht der erste Versuch von Apple, in China durch verringerte iPhone-Preise mehr Handys zu verkaufen. Bereits im Januar gab es bis zu 500 Yuan (64 Euro) Rabatt auf einzelne Modelle, im Februar senkte Apple den Preis für das iPhone 15 um 166 Euro.

Neben Huawei sind auch die Geräte von Vivo und Xiaomi in China sehr beliebt. Huawei gilt aber als besonders großer Konkurrent von Apple, weil es mit der Veröffentlichung der Produktserie Mate 60 Pro seine Profite im vergangenen Jahr verdoppeln konnte. Apples China-Perspektive dürfte abermals dadurch getrübt werden, dass Huawei schon wieder eine neue Reihe an hochwertigen Smartphones angekündigt hat – die Pura 70 Ultra.

Politisch wird es schwieriger

Auch politisch tut sich Apple in China schwer – die chinesische Zentralregierung räumt dem US-Hersteller zusätzliche Hürden in den Weg. So dürfen staatliche Stellen auf deren Anordnung keine iPhones mehr als Diensthandys verwenden. Stattdessen soll dafür auf chinesische Produkte zurückgegriffen werden, berichtet das Medium Quartz.

Zwischen Januar und März gingen die iPhone-Verkäufe in China um 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Im März konnte Apple seine Verkäufe dann allerdings wieder leicht steigern – um ganze 12 Prozent. Anfang Mai sorgte Apple dann für positive Stimmung, als es sogar die Hoffnungen seiner Investoren für die Region übertreffen konnte. Ganz so schlecht wie Anfang des Jahres dürfte es für Apple derzeit also doch nicht laufen.