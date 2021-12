Apple stoppt iPhone-Produktion zum ersten Mal in 10 Jahren

In der Zeit vor Weihnachten läuft die iPhone-Fertigung normalerweise auf Hochtouren und rund um die Uhr. Dieses Jahr hat Apple allerdings mit schwerwiegenden Produktionsproblemen zu kämpfen, sodass zahlreiche Mitarbeiter in den Urlaub geschickt wurden.

Erstmals seit 10 Jahren soll die iPhone- und iPad-Produktion für mehrere Tage komplett gestoppt worden sein. Unter anderem seien Probleme in der Versorgungskette für den vorübergehenden Produktionsstopp verantwortlich, heißt es in einem detaillierten Bericht von Nikkei Asia.

Durch die mangelnde Verfügbarkeit von Komponenten hätte es keinen Sinn gemacht, die Fertigung weiterlaufen zu lassen, wird ein Supply-Chain-Manager in dem Bericht zitiert: "Das ist vorher noch nie passiert". Diese Zeit des Jahres waren in der Vergangenheit immer die hektischsten Wochen überhaupt, so der Manager.