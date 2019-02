Apple verliert an Huawei: iPhone-Verkaufszahlen stürzen ab

Huawei setzt zum Überholen an

Der große Gewinner ist hingegen Huawei, das beinahe zu Apple aufschließen konnte. Huawei steigerte seinen Marktanteil um 36,7 Prozent und liegt mit 60,4 Millionen verkauften Smartphones auf Platz drei (14,8 Prozent Markanteil im vierten Quartal). Auch im Jahres-Ranking fehlt nicht mehr viel auf Apple: Samsung führt weiterhin mit 295 Millionen verkauften Smartphones (19 Prozent Marktanteil), aber Apple verkaufte mit 209 Millionen Smartphones (13,4 Prozent Marktanteil) lediglich geringfügig mehr als Huawei mit 202,9 Millionen (13 Prozent). Dahinter liegen Xiaomi (122 Millionen, 7,9 Prozent) und Oppo (118 Millionen, 7,6 Prozent).

Obwohl der weltweite Smartphone-Markt 2018 um 1,2 Prozent gewachsen ist, verzeichnete Gartner in vielen Märkten Anzeichen für Sättigung. In Nordamerika (minus 6,8 Prozent), Asien (minus 3,4 Prozent) und China (minus 3 Prozent) schrumpfte der Markt sogar erheblich, was lediglich durch starkes Wachstum in Märkten wie Indien oder Afrika ausgeglichen werden konnte. Auch die Nachfrage für kostspielige High-End-Modelle sei im Sinken begriffen, wohingegen Konsumenten immer häufiger zu günstigeren Einsteiger- und Mittelklasse-Modellen greifen würden, die bereits gut genug seien.