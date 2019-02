Warum gibt es keine kleinen Smartphones mehr?

Woche für Woche erreichen die futurezone zahlreiche Anfragen von Lesern. Auch diese Woche gab es auf eine Zusammenfassung der derzeit besten Smartphones für unter 250 Euro viel Feedback. Ein Leser stellte jedoch die Größe der ausgewählten Geräte in Frage, die meist fünf Zoll oder mehr in der Diagonale messen. „Mein derzeit verwendetes Modell ist ein Motorola Droid Mini – ca. 12 cm lang – denn mir fehlt einfach etwas vernünftiges, Aktuelles in maximal dieser Größe, das alles gut kann, was mir wichtig ist“, schreibt der Leser – und selbst das fünf Jahre alte 4,3-Zoll-Smartphone sei ihm noch zu groß.

Doch warum gibt es keine modernen kompakten Smartphones mehr? Wie groß ist zu groß? Und was sollte man tun, wenn man dennoch nicht zu den aktuellen Modellen mit großem Bildschirm greifen möchte? Die futurezone versucht, die wichtigsten Fragen zum Thema kompakte Smartphones zu beantworten.

Wie stark sind die Smartphones in den vergangenen Jahren gewachsen?

Als das iPhone 2007 das Licht der Welt erblickte, war es mit seinem 3,5-Zoll-Bildschirm für damalige Verhältnisse bereits ein Riese. Damals lag der Durchschnitt noch bei zarten drei Zoll. Vor zwölf Jahren stand die Branche jedoch noch am Anfang, die Smartphone-Auswahl war eingeschränkt und klassische „Handys“ waren die Norm. Erst 2012, als Smartphones die Handys auch bei den Verkaufszahlen überholten, knackte man die 4-Zoll-Grenze. Danach beschleunigte sich das Bildschirmwachstum jedoch erheblich, bereits zwei Jahre später lag man bei durchschnittlich fünf Zoll.

Das Wachstum findet auch weiterhin kein Ende. 6,5-Zoll-Bildschirme sind mittlerweile in zahlreichen Top-Smartphones, unter anderem dem iPhone XS Max (zum futurezone-Test) und Huaweis Mate 20, zu finden. So manches Modell, beispielsweise das Honor Note 10, knackt sogar schon die 7-Zoll-Grenze. Laut IDC waren im dritten Quartal 2018 Smartphones zwischen sechs und sieben Zoll Bildschirmdiagonale am Beliebtesten. Die Nachfrage ist definitiv gegeben: Rund zwei Drittel (66,8 Prozent) aller im Vorjahr verkauften Smartphones hatten einen Bildschirm, der 5,5 Zoll oder mehr misst. Bis 2022 wird dieser Anteil laut IDC auf 87,7 Prozent ansteigen.