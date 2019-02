Das sind die besten Smartphones unter 250 Euro

Das Portfolio ist simpel: Je größer die Zahl, desto besser die Ausstattung. Da überrascht es kaum, dass das Nokia 6.1 Plus derzeit der Einstieg für die Mittelklasse darstellt. Mit Glas-Rückseite und Aluminium-Rahmen will man vor allem mit hochwertiger Verarbeitung punkten, aber auch die technische Ausstattung ist für diese Preisklasse sehr ordentlich. Die 64 Gigabyte an internem Speicher können optional auch per Speicherkarte erweitert werden. Für Fotos setzt man auf eine Dual-Kamera (16/5 Megapixel) mit Zeiss-Linsen, die Selfie-Kamera nimmt mit stolzen 16 Megapixel Bilder auf.

Huawei P Smart

Huawei bietet traditionell für all seine High-End-Modelle auch abgespeckte Varianten an. Beim im April 2018 veröffentlichten P20 war man dermaßen schnell, dass die Lite-Variante sogar vor dem eigentlichen Top-Modell erhältlich war. Mit dem P Smart (2019) bietet man nun ein aufgefrischtes Mittelklasse-Modell an, das für 250 Euro mehr als ausreichend Leistung bietet. Der 6,21 Zoll große Bildschirm setzt auf eine tropfenförmige Einkerbung für die Selfie-Kamera, die sich in den Systemeinstellungen mit einem schwarzen Balken aber auch verstecken lässt. Als Prozessor kommt der von Huawei entwickelte Octa-Core-Chip Kirin 710 zum Einsatz, der vor allem auf eine lange Akkulaufzeit optimiert wurde.