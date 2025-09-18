Apple erklärt, wie die Apple Watch vor Bluthochdruck warnt
"Die Apple Watch kann jetzt auch Blutdruckmessen", so lauteten die ersten Meldungen nachdem der iPhone-Hersteller die neue Funktion seiner Smartwatch präsentiert hatte. Ganz korrekt ist das leider nicht. Denn die Apple Watch kann nun zwar vor chronischem Bluthochdruck warnen, den Blutdruck messen kann sie aber nicht.
Wie Apple nun im Detail erklärte, kann die Apple Watch keine Aussage darüber treffen, wie hoch der Blutdruck der Nutzer ist. Vielmehr erkennt die Uhr versteckte Muster im Blutfluss, die auf chronischen Bluthochdruck hindeuten.
So funktioniert das Blutdruck-Monitoring
Apple nutzt dafür die vorhandenen Sensoren der Apple Watch, sodass auch ältere Watches über möglichen Bluthochdruck warnen können. Jener photoplethysmographischer Sensor (PPG), den Apple-Watch-Nutzer als grünes Licht an der Unterseite des Gerätes kennen, wird dafür herangezogen.
Der PPG-Sensor misst nicht nur die Herzfrequenz, er kann auch Auskunft darüber liefern, wie die Blutgefäße auf die Herzschläge reagieren. Darauf aufbauend hat Apple einen Algorithmus entwickelt, der bestimmte Muster von chronischem Bluthochdruck erkennt. Das entsprechende Whitepaper von Apple gibt es unter diesem Link als Download (pdf).
Blutdruck protokollieren
Daher kann eine kompatible Apple Watch erst nach einem Zeitraum von 30 Tagen eine entsprechende Warnung aussprechen. Wenn Anzeichen erkannt werden, werden die betroffenen Nutzer über einen möglichen Bluthochdruck benachrichtigt. Spätestens dann sollte man zu einem echten Blutdruckmessgerät greifen.
Apple empfiehlt, dass man in der Folge mit einem solchen Gerät seinen Blutdruck regelmäßig misst und protokolliert. Für diesen Zweck bietet die Health-App ein neues Feature, mit dem man seinen Blutdruck protokollieren und den Verlauf grafisch darstellen kann. Dieses Protokoll könne helfen, wenn man einen Arzt oder Ärztin aufsucht.
Diese Watch-Modelle können vor Bluthochdruck warnen
Die Bluthochdruck-Funktion ist für Personen ausgelegt, die älter als 22 Jahre sind. Sie sollen nicht schwanger sein und es sollte auch zuvor noch kein Bluthochdruck diagnostiziert worden sein. Apple weist auch darauf hin, dass nicht jede Form von chronischem Bluthochdruck erkannt werden kann.
Die Warnung vor Bluthochdruck ist mit Apple Watches ab der Series 9 möglich. Die Watch Ultra 2 und Ultra 3 sind ebenso kompatibel. Keines der SE-Modelle kann Bluthochdruck erkennen. Notwendig ist außerdem, dass auf dem gekoppelten iPhone das neue iOS 26 läuft, auf der Watch ist watchOS 26 eine Voraussetzung.
So aktiviert man die Bluthochdruckwarnung
- Watch-App auf dem iPhone öffnen
- In der App-Liste nach "Herz" suchen und öffnen.
- Auf "Bluthochdruckmitteilungen in Health konfigurieren" gehen.
- Die angezeigten Fragen beantworten und Hinweise beachten
- Anschließend wird bestätigt, dass die Warnung aktiviert ist.
