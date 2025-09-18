Apple erklärt, wie die Apple Watch vor Bluthochdruck warnt

Wie die Warnung bei Bluthochdruck bei der Apple Watch funktioniert

Angeblich kann die Apple Watch Blutdruck messen. Tatsächlich ist es aber ein Blutdruck-Monitoring.

"Die Apple Watch kann jetzt auch Blutdruckmessen", so lauteten die ersten Meldungen nachdem der iPhone-Hersteller die neue Funktion seiner Smartwatch präsentiert hatte. Ganz korrekt ist das leider nicht. Denn die Apple Watch kann nun zwar vor chronischem Bluthochdruck warnen, den Blutdruck messen kann sie aber nicht. Wie Apple nun im Detail erklärte, kann die Apple Watch keine Aussage darüber treffen, wie hoch der Blutdruck der Nutzer ist. Vielmehr erkennt die Uhr versteckte Muster im Blutfluss, die auf chronischen Bluthochdruck hindeuten. ➤ Mehr lesen: Apple, Samsung oder Garmin: Welche Smartwatch misst am besten? So funktioniert das Blutdruck-Monitoring Apple nutzt dafür die vorhandenen Sensoren der Apple Watch, sodass auch ältere Watches über möglichen Bluthochdruck warnen können. Jener photoplethysmographischer Sensor (PPG), den Apple-Watch-Nutzer als grünes Licht an der Unterseite des Gerätes kennen, wird dafür herangezogen.

Warnung vor Bluthochdruck auf einer Apple Watch © Apple

Der PPG-Sensor misst nicht nur die Herzfrequenz, er kann auch Auskunft darüber liefern, wie die Blutgefäße auf die Herzschläge reagieren. Darauf aufbauend hat Apple einen Algorithmus entwickelt, der bestimmte Muster von chronischem Bluthochdruck erkennt. Das entsprechende Whitepaper von Apple gibt es unter diesem Link als Download (pdf). ➤ Mehr lesen: Warum ich bei meiner Garmin-Uhr immer zu diesem Watchface zurückkehre Blutdruck protokollieren Daher kann eine kompatible Apple Watch erst nach einem Zeitraum von 30 Tagen eine entsprechende Warnung aussprechen. Wenn Anzeichen erkannt werden, werden die betroffenen Nutzer über einen möglichen Bluthochdruck benachrichtigt. Spätestens dann sollte man zu einem echten Blutdruckmessgerät greifen. Apple empfiehlt, dass man in der Folge mit einem solchen Gerät seinen Blutdruck regelmäßig misst und protokolliert. Für diesen Zweck bietet die Health-App ein neues Feature, mit dem man seinen Blutdruck protokollieren und den Verlauf grafisch darstellen kann. Dieses Protokoll könne helfen, wenn man einen Arzt oder Ärztin aufsucht. ➤ Mehr lesen: Handliches Gerät aus Österreich misst Blutdruck ohne Manschette

So wird die Bluthochdruckwarnung aktiviert. © Screenshot / Florian Christof