Warum ich bei meiner Garmin-Uhr immer zu diesem Watchface zurückkehre

Egal, wie viele Watchfaces ich ausprobiere: Schlussendlich lande ich immer wieder bei einem bestimmten.

Garmin ist seit einigen Jahren der Hersteller meiner Wahl, wenn es um Sport- bzw. Smartwatches geht. Hauptgrund dafür ist das Ökosystem. So nutze ich auch Garmin-Fahrradcomputer, was es naheliegend macht, bei den Uhren im gleichen System zu bleiben. Über die Jahre habe ich verschiedene Garmin-Uhren gekauft und auch getestet, zuletzt etwa die Forerunner 570.

Parallel dazu habe ich immer wieder verschiedene Watchfaces bzw. Displaydesigns ausprobiert. Und egal, ob es ein Smartwatch-Modell mit MIP oder mit OLED-Display war, auf kurz oder lang bin ich immer wieder zu einem bestimmten zurückgekehrt, nämlich Data Lover.

Daten, Daten, Daten

Um zu erklären, wieso, muss ich kurz ausholen: Wozu trage ich eine Sportuhr überhaupt? Einerseits, um Dinge wie Laufen oder Radfahren aufzuzeichnen, andererseits um im Alltag meine Aktivitäten (Schritte) und verschiedene Gesundheitsdaten zu erheben. Gleichzeitig will ich natürlich von den zahlreichen smarten Funktionen und Informationsquellen Gebrauch machen, die mir eine vernetzte Uhr bietet: vom Wecker bis hin zum aktuellen Wetter.

Das von Peter Decker entwickelte Watchface liefert mir all das auf einem Blick. Der knappe Platz auf dem Uhren-Display wird dabei höchst effizient genutzt. Und irgendwie schafft es das Watchface dennoch, nicht überladen auszusehen.

Zugegeben: Als ästhetisch würde ich den Anblick des Watchfaces nicht bezeichnen. Aber nachdem ich Always-On aus Gründen des Akkusparens ohnehin nicht aktiviert habe, spielt das keine besonders große Rolle für mich. Funktionalität sticht in diesem Fall Optik.