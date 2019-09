Asus Zenbook Pro Duo: Sinnloser Laptop mit zwei Screens

Das Asus Zenbook Pro Duo verfügt nicht nur über ein Display, sondern gleich über zwei. Während ein OLED-Screen als primärer Bildschirm dient, befindet sich über der Tastatur noch ein LC-Screen. Dieser ist zwar genauso breit, aber nur halb so groß wie das primäre Display. Beide Displays sind Touchscreens. Die futurezone hat das außergewöhnliche Notebook ausprobiert.

Das Zenbook Pro Duo ist ein wahres Schwergewicht unter den Notebooks und erinnert in seiner Bauweise an ein Gaming-Notebook. Das Design des unteren Teils mutet in der Praxis äußerst gewöhnungsbedürftig an.

Dadurch, dass oberhalb der Tastatur das Zweitdisplay liegt, rutscht das Keyboard nach unten. Weil deshalb unten kein Platz mehr für das Touchpad ist, rückt jenes an den rechten unteren Rand. Das Notebook wirkt dadurch noch exotischer, als es durch die zwei Displays ohnehin würde.