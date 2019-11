Audi stellt neuen e-tron Sportback vor

Matrix LED-Scheinwerfer

Eine Neuerung an dem Auto sind seine LED-Scheinwerfer. Audi spricht hier von einer “Weltneuheit”. Herzstück ist ein kleiner Chip mit etwa einer Million Mikrospiegeln,wie es heißt. “Mithilfe elektrostatischer Felder lässt sich jeder einzelne von ihnen pro Sekunde bis zu 5.000 Mal kippen. Je nach Stellung gelangt das LED-Licht so entweder über die Linsen auf die Straße oder wird in einem Absorber geschluckt, um Ausblendungen zu erzeugen”, beschreibt Audi die Funktionsweise.

Auf Schnellstraßen erzeuge das Spurlicht einen “Lichtteppich”, so Audi. Jener soll den Fahrstreifen ausleuchten und auch auf Spurwechsel dynamisch reagieren. Laut Audi würde so die Aufmerksamkeit des Fahrers auf die relevante Spur gelenkt. Zusätzlich soll das Orientierungslicht mit dunklen, vom Licht ausgesparten Verläufen vorausschauend die Position des Fahrzeugs im Fahrstreifen anzeigen.

Ein optionaler Nachtassistent soll außerdem auf Fußgänger in Fahrbahnnähe per Licht hinweisen und so das Risiko von Unfällen reduzieren.

Das Licht kann außerdem Formen und Symbole auf die Straße sowie auf Wände projizieren.