Ayn Odin 3: Gaming-Handheld mit 120-Hz-Display zum fairen Preis

09.09.2025

Der Handheld nutzt Android 15 als Basis und hat einen 6 Zoll großen AMOLED-Bildschirm.

Das chinesische Unternehmen Ayn hat eine neue Variante seines Handhelds Odin vorgestellt. Odin 3 behält das grundsätzliche Layout des Vorgänger-Handhelds bei, das ein wenig an Nintendos Switch erinnert. Das AMOLED-Display misst 6 Zoll und löst mit 1.920 x 1.080 Pixel auf. Die Refreshrate liegt bei 120 Hz. Die maximale Helligkeit ist mit 650 Nits eher bescheiden, weshalb man beim Spielen im Freien ein schattiges Plätzchen aufsuchen sollte. Für das Spielen an TV oder Bildschirm gibt es einen DisplayPort. Das Ausgangssignal ist 4Kp60.

Der Akku ist 8.000 mAh groß. Damit es beim Dauergaming nicht zu heiß her geht, hat Odin 3 eine aktive Kühlung. Die Joysticks haben einen Hall-Effect-Sensor, um den gefürchteten Joystick-Drift zu verhindern. ➤ Mehr lesen: Retro-Games: 5 Wege, um so zu zocken wie früher Obwohl Odin 3 mehr Power hat, wiegt der Handheld 390 Gramm und damit um 30 Gramm weniger als das Vorgängermodell. Als Betriebssystem dient Android 15, der Prozessor ist ein Qualcomm 8 Elite in 3nm-Bauweise.

Ayn Odin 3 © Ayn