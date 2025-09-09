Ayn Odin 3: Gaming-Handheld mit 120-Hz-Display zum fairen Preis
Das chinesische Unternehmen Ayn hat eine neue Variante seines Handhelds Odin vorgestellt. Odin 3 behält das grundsätzliche Layout des Vorgänger-Handhelds bei, das ein wenig an Nintendos Switch erinnert.
Das AMOLED-Display misst 6 Zoll und löst mit 1.920 x 1.080 Pixel auf. Die Refreshrate liegt bei 120 Hz. Die maximale Helligkeit ist mit 650 Nits eher bescheiden, weshalb man beim Spielen im Freien ein schattiges Plätzchen aufsuchen sollte. Für das Spielen an TV oder Bildschirm gibt es einen DisplayPort. Das Ausgangssignal ist 4Kp60.
Der Akku ist 8.000 mAh groß. Damit es beim Dauergaming nicht zu heiß her geht, hat Odin 3 eine aktive Kühlung. Die Joysticks haben einen Hall-Effect-Sensor, um den gefürchteten Joystick-Drift zu verhindern.
Obwohl Odin 3 mehr Power hat, wiegt der Handheld 390 Gramm und damit um 30 Gramm weniger als das Vorgängermodell. Als Betriebssystem dient Android 15, der Prozessor ist ein Qualcomm 8 Elite in 3nm-Bauweise.
Varianten und Preise
Odin 3 gibt es in 4 Varianten. Diese unterscheiden sich lediglich beim RAM und dem fest verbauten Speicher. Alle Versionen haben einen TF-Kartenslot, um den Speicher bei Bedarf zu erweitern.
Im Rahmen der Indiegogo-Kampagne gibt es Odin 3 Base um 256 Euro (8 GB RAM/128 GB Speicher). Odin 3 Pro (12/256 GB) gibt es um 316 Euro, Max (16/512 GB) um 360 Euro und Ultra (24 GB/1 TB) um 425 Euro. Achtung: Zum Preis kommen noch Versandkosten und später Einfuhrumsatzsteuer und Zoll hinzu. Den Start der Auslieferung gibt Ayn mit November 2025 an.
