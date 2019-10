Beta von Android 10 für Samsung Galaxy S10 kommt heute

Samsung testet bereits seit längerem intern das neue Android für seine aktuellen Spitzenmodelle Galaxy S10 und Note10. Wie AllAboutSamsung nun am Mittwoch berichtete, sollen erste Nutzer des S10, S10+ und S10e bereits am heutigen Donnerstag die Beta-Version bekommen – zumindest in Deutschland. Darauf deutet die Aussage eines Samsung-Mitarbeiters hin, die in einem Support-Chat getätigt wurde.

Vorerst dürfte es sich aber lediglich um einen geschlossenen Beta-Test handeln. Für gewöhnlich begrenzt Samsung diese Tests auf 10.000 bis 30.000 Plätze, wie es heißt.

Zumindest darf man sich schon bald erste Erfahrungsberichte mit dem System erwarten. Wann die finale Version an alle Besitzer ausgeliefert wird, ist aktuell noch unbekannt. Realistisch wäre ein Release Ende des Jahres.