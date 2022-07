Der neue Bluetooth-Standard LE Audio ist endlich fertig

Die Bluetooth Special Interest Group (SIG) hat die Spezifikationen für den neuen Bluetooth-Standard LE Audio veröffentlicht. 2 Jahre sind seit der ersten Vorstellung der neuen Bluetooth-Generation auf der CES 2020 vergangen. Die ersten Geräte mit LE Audio hätten außerdem im vergangenen Jahr schon auf den Markt kommen sollen, der Start hat sich allerdings durch die Corona-Pandemie verzögert. Neues Ziel ist, dass Geräte mit dem neuen Standard Ende des Jahres folgen.

LE Audio kommt mit mehreren Funktionen. Unter anderem macht der Standard einen neuen Audio-Codec namens LC3 verfügbar, der für eine bessere Klangqualität sorgt und zusätzlich Strom spart. Unter anderem ist die Audioqualität bei weniger als der Hälfte der Bitrate im Vergleich zum aktuellen Codec, besser. Eine niedrigere Bitrate bedeutet einen geringeren Stromverbrauch, was in der Folge eine längere Akkulaufzeit begünstigen sollte.

Mehrere Geräte parallel bespielen

Zudem ermöglicht der neue Standard Multi-Stream-Audio. Damit kann ein Smartphone beispielsweise Musik auf mehreren Bluetooth-Geräten, unabhängig vom Hersteller, parallel und komplett synchron abspielen. Eine zusätzliche Funktion ist Broadcast Audio. Dabei können Informationen temporär an eine unlimitierte Empfänger*innenzahl an öffentlichen Orten wie beispielsweise in einem Fitnessstudio gesendet werden. Laut Peter Liu, Mitglied der SIG können so auch Passant*innen etwa selbstständig den Ton von stillen Fernsehern in öffentlichen Einrichtungen empfangen.

Benutzer*innen können dabei nach Audioquellen suchen, wie sie auch nach einem WLAN-Netzwerk suchen. Auch können sie eine Verbindung per QR-Code oder NFC herstellen.

Ob auch aktuelle Bluetooth-Geräte ein Firmwareupdate erhalten, um LE Audio verwenden zu können, ist unklar.