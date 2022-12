BMW will Strom aus Schlaglöchern gewinnen

BMW will über Energy Harvesting Strom aus Schlaglöchern gewinnen und so die Reichweite von E-Autos erhöhen. Um das zu erreichen, hat der Autobauer eine spezielle Aufhängung entwickelt, welche Strom aus der vertikalen Radbewegung durch Unebenheiten auf der Straße erzeugt.

Eine konventionelle Aufhängung leitet die Energie von den Federn als Wärme ab. In Zukunft will BMW diese Energie nutzen. An der Federung soll künftig ein Generator mit Schwungrad angebaut werden.

7er-Reihe als erstes ausgestattet

Das System nutzt dabei den Ausfederungshub, um das Schwungrad zu beschleunigen und den Generator anzutreiben. Der Ausfederungshub ist die Bewegung eines Rades, bei der die Aufhängung auseinander gezogen wird.

Laut dem Portal Carbuzz, das die Patentschrift entdeckt hat, soll die Innovation zunächst in einem der elektrifizierten Flaggschiff-Modelle von BMW erscheinen, wie etwa dem BMW i7. Wann die Aufhängung serienreif wird, ist aber unklar.