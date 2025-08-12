Böse Überraschung für alle, die ihren Cybertruck verkaufen wollen

12.08.2025

Der elektrische Tesla-Pickup ist ein Ladenhüter. Auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt kommt er nicht gut an.

Cybertruck-Fahrerinnen und -Fahrer könnten mit ihrem elektrischen Pickup bereits mit bösen Überraschungen konfrontiert worden sein. Das Gefährt gilt ja nicht unbedingt als besonders zuverlässig. Doch spätestens wenn man seinen Cybertruck verkaufen will, dürfte es ein unangenehmes Erwachen geben. Denn der Wiederverkaufswert des Tesla ist massiv unter die Räder gekommen. Die Marktanalysten von CarGuru haben festgestellt, dass der Wert eines Cybertrucks auf dem Gebrauchtwagenmarkt um durchschnittlich 30 Prozent gesunken ist. Durchschnittlich kostet demnach ein gebrauchter Cybertruck 84.000 Dollar (umgerechnet etwa 72.000 Euro). Das berichtet Gizmodo. ➤ Mehr lesen: Tesla Cybertruck ist der "größte Flop seit Jahrzehnten"

Massiver Wertverlust Da sich der elektrische Pickup generell besonders schlecht verkauft, hat Tesla erst kürzlich die Preise reduziert. Ein neuer Cybertruck ist in den USA bereits ab 62.490 Dollar zu haben. Wer soll da einen gebrauchten Pickup für deutlich mehr Geld kaufen? Im April wollte ein YouTuber seinen Cybertruck verkaufen und musste feststellen, dass das Fahrzeug rund 50 Prozent an Wert verloren hatte. Als er sich auf X öffentlich darüber beschwerte, machte sich Tesla noch lustig über den massiven Wertverlust. ➤ Mehr lesen: Auffahrunfall: Reparatur von Cybertruck kostet 58.000 Dollar