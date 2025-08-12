Böse Überraschung für alle, die ihren Cybertruck verkaufen wollen
Cybertruck-Fahrerinnen und -Fahrer könnten mit ihrem elektrischen Pickup bereits mit bösen Überraschungen konfrontiert worden sein. Das Gefährt gilt ja nicht unbedingt als besonders zuverlässig. Doch spätestens wenn man seinen Cybertruck verkaufen will, dürfte es ein unangenehmes Erwachen geben.
Denn der Wiederverkaufswert des Tesla ist massiv unter die Räder gekommen. Die Marktanalysten von CarGuru haben festgestellt, dass der Wert eines Cybertrucks auf dem Gebrauchtwagenmarkt um durchschnittlich 30 Prozent gesunken ist. Durchschnittlich kostet demnach ein gebrauchter Cybertruck 84.000 Dollar (umgerechnet etwa 72.000 Euro). Das berichtet Gizmodo.
Massiver Wertverlust
Da sich der elektrische Pickup generell besonders schlecht verkauft, hat Tesla erst kürzlich die Preise reduziert. Ein neuer Cybertruck ist in den USA bereits ab 62.490 Dollar zu haben. Wer soll da einen gebrauchten Pickup für deutlich mehr Geld kaufen?
Im April wollte ein YouTuber seinen Cybertruck verkaufen und musste feststellen, dass das Fahrzeug rund 50 Prozent an Wert verloren hatte. Als er sich auf X öffentlich darüber beschwerte, machte sich Tesla noch lustig über den massiven Wertverlust.
Nachfrage überschätzt
Der Cybertruck entwickelt sich für Tesla immer mehr zum Millionengrab – wenn nicht zum Milliardengrab. Im 2. Quartal 2025 konnte Tesla lediglich rund 4.300 Stück des elektrischen Pickups verkaufen. Das ist um 51 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres – und damals waren die Verkaufszahlen schon mies.
Tesla hat sein Werk in Austin in Texas auf eine Cybertruck-Produktion von 250.000 Stück pro Jahr ausgelegt. Im ersten vollen Jahr seit dem Marktstart konnten allerdings nicht einmal 40.000 Fahrzeuge verkauft werden. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Nachfrage noch anziehen wird. Die aktuellen Zahlen deuten eher das genaue Gegenteil an.
