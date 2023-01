Autonome Fähigkeite des Robo-01

Das futuristisch anmutende Cockpit besteht aus einer Display-Landschaft, die nahezu die gesamte Frontseite einnimmt. Für reichlich Rechenleistung sollen der Qualcomm 8295 Chip und der Nvidia Orin X Smart Driving Chip sorgen.

Außerdem soll sich in dem Fahrzeug das von Baidu entwickelte Fahrassistenzsystem "Point-to-Point Autopilot" befinden. Baidu hat bekanntlich in 30 chinesischen Städten eine Flotte an selbstfahrenden Taxis zu Test- und Forschungszwecken am Start.