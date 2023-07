Großangriff: Chinesische Hacker drangen in Microsoft-Konten ein

In den Medien ging die Meldung in den vergangenen Wochen rauf und runter: Chinesische Hacker sollen einen Signaturschlüssel von Microsoft erbeutet und sich damit Zugang zu zahlreichen Mail-Konten von Organisationen verschafft haben. Ziele waren laut Microsoft in erster Linie Regierungseinrichtungen in Westeuropa und den USA.

Einem neuen Bericht von Bleeping Computer zufolge scheinen die Auswirkungen dieses Hackerangriffs aber weitaus größer zu sein, als bisher gedacht. Auch Konten von einer Vielzahl an Privatpersonen scheinen gehackt worden sein.

