Chinesisches Schlumpf-E-Auto kostet 5.000 Dollar
Der chinesische Autobauer Geely hat das neueste Modell seiner Marke Livan präsentiert. Das kastige Fahrzeug mit weißem Dach und strahlend blauer Karosserie erinnert nicht zufällig an einen Schlumpf – es heißt auch Smurf.
Tatsächlich handelt es sich bei dem E-Auto aber nicht um eine komplette Neuentwicklung, sondern eine Abwandlung des Geely bzw. Geome Panda Mini, der 2022 auf den Markt kam.
Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
Angetrieben wird das 1,1 Tonnen schwere Gefährt von einem 30-Kilowatt-Motor, der eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erlaubt. Das 3,10 Meter lange und 1,55 Meter breite E-Auto ist 1,61 Meter hoch und sieht insgesamt recht niedlich aus.
➤ Mehr lesen: Dieses E-Auto von BYD kostet nur 10.000 Euro
Die Scheinwerfer wirken wie große Augen, die silberne Stoßstange wie ein lächelnder Mund. Die Ladeanschluss befindet sich ebenfalls an der Vorderseite.
Wer keine Lust auf den Schlumpf-Look hat, kann den Livan Smurf auch in einfärbiger Lackierung kaufen. Beim Innenraum hat man die Auswahl zwischen „Sakura Pink“, „Castle Grey“ und „Forest Green“.
CarNewsChina schätzt, dass der Livan Smurf für unter 36.000 Yuan, das sind etwa 5.000 US-Dollar, auf den chinesischen Markt kommen soll. Wann bzw. ob das schlumpfige E-Auto nach Österreich kommt, ist nicht bekannt.
