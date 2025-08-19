Chinesisches Schlumpf-E-Auto kostet 5.000 Dollar

19.08.2025

Der Livan Smurf ist als kompaktes Stadtfahrzeug gedacht und bringt es auf maximal 100 km/h.

Der chinesische Autobauer Geely hat das neueste Modell seiner Marke Livan präsentiert. Das kastige Fahrzeug mit weißem Dach und strahlend blauer Karosserie erinnert nicht zufällig an einen Schlumpf – es heißt auch Smurf. Tatsächlich handelt es sich bei dem E-Auto aber nicht um eine komplette Neuentwicklung, sondern eine Abwandlung des Geely bzw. Geome Panda Mini, der 2022 auf den Markt kam.

Höchstgeschwindigkeit 100 km/h Angetrieben wird das 1,1 Tonnen schwere Gefährt von einem 30-Kilowatt-Motor, der eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erlaubt. Das 3,10 Meter lange und 1,55 Meter breite E-Auto ist 1,61 Meter hoch und sieht insgesamt recht niedlich aus. ➤ Mehr lesen: Dieses E-Auto von BYD kostet nur 10.000 Euro

Livan Smurf © Livan

Die Scheinwerfer wirken wie große Augen, die silberne Stoßstange wie ein lächelnder Mund. Die Ladeanschluss befindet sich ebenfalls an der Vorderseite. Wer keine Lust auf den Schlumpf-Look hat, kann den Livan Smurf auch in einfärbiger Lackierung kaufen. Beim Innenraum hat man die Auswahl zwischen „Sakura Pink“, „Castle Grey“ und „Forest Green“.

Innenraum © Livan