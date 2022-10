Neuer Chip kann gesamten Internetverkehr alleine bewerkstelligen

Ein neuer photonischer Chip kann den gesamten Internet-Verkehr stemmen. Entwickelt wurde er von einem Forschungsteam rund um Asbjørn Arvad Jørgensen von der Technischen Universität Kopenhagen. Möglich seien bis zu 1,84 Petabit pro Sekunde. „Man könnte sagen, dass der durchschnittliche Internetverkehr der ganzen Welt etwa ein Petabit pro Sekunde beträgt. Was wir überragen, ist das Doppelte davon“, sagt Jørgensen laut Newsscientist.

Die enorme Datenmenge werde durch weniger als einen Quadratmillimeter des Kabels übertragen. „Das zeigt, dass wir mit Internetverbindungen sehr viel weiter kommen können als heute“.

Dummy-Daten durch die Leitungen

Der Chip teilte den Datenstrom in einem ersten Schritt in 37 Abschnitten auf. Davon wurde jeder über eine eigene Faser im Glasfaserkabel gesendet. Jeder Kanal wurde dann in 223 Datenblöcke unterteilt, die jeweils in einzelnen Abschnitten des Licht-Frequenz-Spektrums moduliert wurden.

Die Datenmenge, die im Experiment gesendet wurde, war enorm. Kein Computer könnte so schnell so viele Informationen übertragen oder empfangen. In den Experimenten brachten die Forscher*innen daher „Dummy-Daten“ ein, um sicherzustellen, dass keine Daten verlorengehen. Am Empfangsende wurden die einzelnen Kanäle überprüft, um zu sehen, ob alle Daten korrekt angekommen waren.

Chip in kleinen Netzwerk-Modulen einbauen

Der neue Chip könnte in ein Streichholzschachtel großes Netzwerk-Modul eingebaut werden. Tausende solcher Module könnten dann extreme Datendurchsätze erreichen.

Das Paper wurde im Fachmagazin Nature veröffentlicht.