Corona: Sensor aus Vorarlberg warnt bei zu geringem Abstand

Corona-Tracking-Apps gelten als hilfreiches Werkzeug, um Kontakte zu Corona-Infizierten nachverfolgen und diese im Ernstfall verständigen zu können. Sie sorgen allerdings für Diskussionen hinsichtlich Datenschutz und Privatsphäre, zumal sie auf unseren Smartphones installiert sind, die über eine Vielzahl an anderen sensiblen Daten wie Ortstracking verfügen. Die Vorarlberger Firma Heron Innovations Factory hat nicht zuletzt aufgrund dieser Bedenken nun ein kleines Gerät namens Safedi entwickelt.

Warnsignale bei fehlendem Abstand

Der Sensor auf Bluetooth-Basis ist als runder Button konzipiert, der gut sichtbar an der Kleidung angebracht wird. Kommt man einer anderen Person zu nahe, die das Gerät ebenfalls trägt, löst Safedi einen Warnton und auch ein optisches Warnsignal aus. Sämtliche Kontakte der Geräte werden anonym in der Cloud gesichert. In diesem Kontakttagebuch wird festgehalten, welche Safedi-Geräte einander nahegekommen sind. Jeder User verfügt über eine eigene ID, die bei der Anmeldung über die App zugeteilt wird.

Laut den Entwicklern ist das System völlig anonymisiert. Weder werden Personen, Uhrzeiten noch Ortsdaten registriert. "Alle Daten, die älter sind als die mögliche Inkubationszeit werden automatisch gelöscht. Kommt es zu einer nachgewiesenen Infektion, werden jene Safedis benachrichtigt, die gemäß Kontakttagebuch eng mit der infizierten Person in Kontakt waren", schreibt das Unternehmen in seiner Infobroschüre (PDF).