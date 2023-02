Das kann der neue Inkognito-Modus bei Tinder

Der Inkognito-Modus ist allerdings ein Premium Feature und nur für Tinder-Plus-, Gold- und Premium-Mitglieder verfügbar. Die günstigste Variante, also das Tinder-Plus-Abo, kostet monatlich 9,99 Euro (unter 28 Jahre) sowie 16,49 Euro (über 28 Jahre).

Neue Block-Funktion geplant

Das Unternehmen arbeitet außerdem an einer neuen Block-Funktion. Andere Nutzer*innen können dadurch in der App geblockt werden und tauchen nicht mehr in den Vorschlägen auf. Die Funktion ist eine Erweiterung der "Block Contacts"-Funktion, wodurch einzelne Nutzer*innen aus den Kontakten geblockt werden können.