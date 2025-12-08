Dieser smarte Ohrring soll chronischen Stress bekämpfen

Das Wearable misst per EEG die Hirnaktivität und will Trägerinnen und Träger zu einem achtsameren Alltag anstiften.

Es entwickelt ein Wearable, das mittels EEG Gehirnwellen auslesen will. Mithilfe der zugehörigen App sollen Trägerinnen und Träger daraus Informationen zu Stress, Konzentration und Emotionen erhalten. Ein personalisierter KI-Coach soll dabei helfen, Resilienz aufzubauen und neue gesunde Gewohnheiten zu entwickeln, heißt es von Awear.

Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Menstruationszyklus: Gadgets wie die Apple Watch oder der Oura Ring sammeln schon jetzt alle möglichen Gesundheitsdaten . Doch ein Aspekt – Stress – ist noch unterbelichtet, findet jedenfalls das Start-up Awear .

Formfaktor: Klobiges Cuff-Piercing

Das Gerät besteht aus einer kleinen Kunststoffbox, die mit einem breiten Ring am Ohr befestigt wird ­– so ähnlich wie ein Cuff-Piercing. Zur Auswahl stehen dabei die Farben Schwarz, Gold und Silber, sowie 2 Größen.

Die zugehörige App zeigt in Echtzeit das eigene „Calm Level“ an. Außerdem bietet sie eine Übersicht im Zeitverlauf und fordert einen auf, eine Pause zu machen.

Stress erkennen

Dass sich Stress in EEG-Signalen niederschlägt, ist in der Forschung heute allgemein akzeptiert. Vollständig verstanden bzw. interpretierbar sind die gemessenen Signale allerdings noch nicht.

Laut TechCrunch testet das psychiatrische Institut der Stanford University das Gerät derzeit bei älteren Patientinnen und Patienten, um nach OPs Verwirrung und Desorientierung zu erkennen. Firmengründer Antonio Forenza hat allerdings den Massenmarkt im Visier. Sein Wearable könne Nutzerinnen und Nutzern dabei helfen, übermäßigen Stress früh genug zu erkennen und zu handeln, bevor dieser sich negativ auf die Gesundheit auswirke.

Derzeit Alpha-Tests

Die Alpha-Version des Wearables kann man momentan für 195 US-Dollar vorbestellen. Es handelt sich dabei aber lediglich um ein dünnes Klebepflaster, das man hinter dem Ohr trägt.

Die Lieferung innerhalb der USA dauert laut Awear einen Monat. Wann das eigentliche Gerät verfügbar ist, gibt das Unternehmen nicht an – Alpha-Testerinnen und -Testern wird es jedenfalls gratis versprochen.