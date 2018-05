Eine Nacht im selbstdenkenden Smart Home von Loxone

Das klingt zwar schön, zeigt aber, dass auch die Gesamtlösung von Loxone, wie bisher fast jede Smart-Home-Lösung am Markt, auch ein paar Nachteile hat: Es funktioniert nicht immer alles so, wie man will. Oft lässt sich auch gar nicht erklären, warum eigentlich. Das hinterlässt bei Bewohnern ein Gefühl, von der Technik kontrolliert zu werden, auch wenn es gar nicht so ist.

Privatsphäre-Schutz als Asset

Bei Loxone ist es etwa so, dass das Unternehmen eine beispielhafte Datenschutz-Philosophie verfolgt: „Mein Haus, meine Daten“, heißt es seitens des Anbieters. Die Einstellungen, die Bewohner tätigen, bleiben da, wo sie getätigt werden: zu Hause, gespeichert in einem kleinen, grünen Mini-Server. Sie werden an keine externe Cloud geschickt. Davon kriegt man im Showhome per se erst einmal weniger mit.

Während die Einstellungen im Schlafzimmer während unseres Besuchs nur teilweise funktionieren, überzeugen die gemütliche Lounge und die Küche mit einer angenehmen Jazz-Hintergrundmusik aus den in der Decke verbauten Speakerboxen und smarten Steuerung der Jalousien, auch bei einzelnen Fenstern. Die Anwendung des Touch-Interfaces ist einfach und jeder Knopfdruck tut das, was er soll. Das selbstdenkende Haus wirkt im Lounge-Bereich „gut eingestellt“. Es sorgt automatisch für Frischluft und angenehme Temperaturen. Verlassen wir den Raum, gehen automatisch alle Lichter aus. Genauso, wie es eigentlich sein sollte.

Fazit

Ein Testbesuch für eine Nacht ist nicht wirklich ausreichend, um die Funktionalität im Alltag beurteilen zu können. Doch er reicht aus, um einen ersten Eindruck zu gewinnen, ob eine (teil)automatisierte Gesamtlösung aus Licht, Alarm, Energie, Musik und Lichtsteuerung etwas für einen ist, oder ob man lieber auch in Zukunft alle Handgriffe selbst erledigen möchte.