Erstes Elektroauto von iPhone-Fertiger Foxconn geleakt

Bereits seit längerem ist bekannt, dass Foxconn an einem eigenen E-Auto unter der Marke Foxtron arbeitet. Als das Fahrzeug für einen Transport fertig gemacht wurde, wurde das Elektroauto nun erstmals erspäht und abgelichtet.

Foxconn hat sich als iPhone-Fertiger einen Namen gemacht. In den vergangenen Jahren ist der taiwanesische Zulieferer zu einem riesigen High-Tech-Unternehmen herangewachsen, er mittlerweile auch auf dem Elektroautomarkt aktiv ist.

Am 18. Oktober soll das E-Auto auf dem hauseigenen Event, dem Hon Hai Tech Day , erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden. Ein entsprechendes Teaser-Video hat das Unternehmen auf YouTube veröffentlicht.

Zu sehen ist eine kompakte Limousine mit einem Fließheck, dessen Front durch ein durchgängiges Lichtband geprägt ist, was ein wenig an den Lucid Air erinnert. Im Cockpit des dürfte sich ein größeres Display befinden. Über die Reichweite , die Batteriegröße und einem möglichen Preis ist noch nichts bekannt. Auch das Innenleben des Foxtron-Autos, ist noch eine Unbekannte.

In früheren Berichten hat es geheißen, Foxconn will seine Elektroautos ab 2023 in Thailand und den USA produzieren. Wann die ersten Foxtron-Autos auf den Markt kommen werden, ist unklar.

Offene Plattform für Elektroautos

Foxconn hat vor einem Jahr eine offene Plattform für Elektroautos vorgestellt, die auch von anderen Autoherstellern genutzt werden kann. Die modulare Elektrofahrzeug-Plattform ermöglicht eine Vielzahl von Fahrgestellgrößen, Unterstützt verschiedene Akku-Größen und kann sowohl bei Limousinen und SUVs eingesetzt werden.

Außerdem will Foxconn bis 2024 Feststoffbatterien für E-Autos bauen. Mit dem Vorstoß in die Automarkt will Foxconn seine Abhängigkeit von Apple reduzieren.