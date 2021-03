Elon Musk deutet neue Version des Cybertruck an

Im zweiten Quartal will Tesla seine Kunden über Updates informieren. Fest steht, dass der Cybertruck in Texas gebaut wird.

Schon bald könnte eine überarbeitete Version des Tesla Cybertrucks kommen. Der Tesla-Chef Elon Musk hat auf einen Tweet von Gary Black, dem ehemaligen CEO des weltweit agierenden Vermögensverwalters Aegon Asset Management geantwortet, der um Updates zu Features, Optionen und zum Auslieferungsdatum des Cybertrucks gebeten hat.

Laut Musk würde Tesla seine Kunden „wahrscheinlich“ im zweiten Quartal darüber informieren. Der Truck werde in der Gigafactory in Texas gebaut. Was genau neu sein wird, ist aber unklar. Musk hatte zuvor aber schon darauf aufmerksam gemacht, dass laufend neue Materialien und Fertigungstechniken entwickelt werden, die ständig neue Verbesserungen mit sich bringen, wie die futurezone berichtet hat.