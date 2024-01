Elon Musk bewirbt Tesla-Roboter und wird beim Schummeln erwischt

Tesla-Chef Elon Musk zeigte genau so ein Video: Der androide Roboter Optimus zieht ein T-Shirt aus einem Korb und faltet es - wenn auch im Schneckentempo - ordentlich zusammen.

Was im Video nicht gezeigt wurde: Neben dem Roboter steht ein*e Tesla-Mitarbeiter*in, die Optimus mit Kontrollhandschuhen quasi fernsteuert, indem er*sie die Bewegungen vormacht, die der Roboter kopiert. Der Kontrollhandschuh ist dabei kurz in der unteren rechten Ecke des Videos zu sehen (etwa bei Sekunde 12).

Der Spott ist groß. Einige sprechen sogar davon, dass Elon Musk bewusst versucht hat, Investor*innen zu täuschen. Optimus sollte fähiger dargestellt werden, als er eigentlich ist. Hätte auf X niemand die Fernsteuerung bemerkt, hätte Musk nie selbst verraten, dass der Roboter das Wäschefalten nicht autonom beherrscht.

Es ist das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass so eine Schwindelei aufgeflogen ist. Kürzlich wurde entlarvt, dass Tesla in einem Video bei den Beschleunigungsfähigkeiten des Cybertrucks übertrieben hat.

Autonomer vs. ferngesteuerter Roboter

Robotik-Spezialist Brett Adcock streicht auf X (ehemals Twitter) ebenfalls hervor, dass eine Fernsteuerung weit weniger beeindruckend ist, als wenn der Roboter die Fähigkeit selbst erlernt hätte und autonom ausführen würde. Sein Unternehmen stellte in der vergangenen Woche den humanoiden Roboter Figure 1 vor, der eine Kaffeemaschine bedienen konnte, nachdem er Menschen dabei beobachtet hatte.

Die Entwicklung von humanoiden Robotern steht zwar noch am Anfang, der menschliche Bewegungsapparat und die Motorik können aber bereits gut nachgebildet werden. Zusammen mit den Fortschritten in Sachen Künstlicher Intelligenz könnte die bereits ausgereifte Hardware durch ein "intelligentes Gehirn" ergänzt werden. Es wird also wohl nicht mehr allzu lange dauern, bis Roboter von selbst Wäsche falten, abstauben oder vielleicht sogar einfache Reparaturen im Haushalt durchführen können.