Fairphone 5: Wohlfühl-Smartphone mit einem großen Problem

Eigentlich sieht das Fairphone 5 aus wie jedes Handy auf dem Markt. Dass es ganz und gar nicht wie die anderen ist, zeigt sich, sobald man einen Blick unter die Abdeckung auf der Rückseite wirft.

Wie der Name schon verrät, schreibt sich das Fairphone vor allem Nachhaltigkeit auf die Fahnen. Das zeigt sich nicht nur in der Produktion und den Materialien, die für das Smartphone verwendet werden, sondern auch bei der einfachen Reparierbarkeit. Akku, Display, Kamera und viele andere Bauteile können in wenigen Minuten aus- und wieder eingebaut werden. Wie gut das funktioniert und ob das Smartphone mit der Konkurrenz mithalten kann, habe ich getestet.

Solider erster Eindruck

Als Person mit kleinen Händen fällt beim ersten in Betrieb nehmen vor allem die Wuchtigkeit des Geräts auf. Es ist groß und schwer, mit der Eleganz eines Backsteins. Trotzdem liegt das Gerät gut in der Hand, was oft wichtiger ist als eine möglichst hübsch glänzende Glasverkleidung, die wie ein glitschiges Stück Seife jeden Moment auf den Boden zu fallen droht.