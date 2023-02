Ferrari-Chef meint, es gibt zu viel Aufregung um E-Autos

Der Ferrari-CEO erklärt, warum er Tesla dankbar ist. Die Elektrifizierung der Autos sei außerdem relativ einfach, so der Firmenchef.

In einem Interview hat der CEO des Unternehmens nun ungewöhnlich ausführlich über Elektromobilität gesprochen und dabei mit einigen Aussagen aufhorchen lassen.

Der italienische Sportwagenhersteller lässt sich ordentlich Zeit, wenn es um die Einführung eines Elektro-Ferrari geht. Erst 2025 will Ferrari ein Elektromodell präsentieren, das ein Jahr später auf den Markt kommen soll.

"Es wird zu viel über Technologie gesprochen"

Rein technologisch sei die Elektrifizierung der Autoindustrie relativ einfach, sagt Benedetto Vigna gegenüber Bloomberg. Grundsätzlich werde bei der Elektromobilität viel zu viel über Technologie gesprochen.

Diese sei gar nicht so wichtig, meint Vigna. Vielmehr sollten die Kund*innen und deren emotionale Bindung an das Autofahren im Mittelpunkt stehen. Es gebe einfach zu viel Aufregung um E-Autos, so der Ferrari-CEO.