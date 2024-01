Google bereitet Bezahl-Version von Bard vor

Wie Bedros Pamboukian auf X (formals Twittter) zeigte, startet Google bald mit einem 3-monatigen Testabo für " Bard Adavanced ". Das dürfte zudem an ein Abo von Google One gebunden sein. Das bietet unter anderem mehr Speicherplatz im Google Drive und einen VPN.

"Bard Advanced" kündigte Google für "Anfang des Jahres" an. Zuvor wolle man die Sicherheit gründlich prüfen und es zunächst ausgewählten Tester*innen zur Verfügung stellen. Das lässt vermuten, dass man nicht mehr allzu lange auf den offiziellen Start warten muss. Was genau "Bard Advanced" gegenüber den anderen Versionen können wird, hat Google noch nicht verraten.

Konkurrenz zu Microsoft Copilot

Auch OpenAI und Microsoft verlangen Geld für die Desktop-Variante der verbesserten ChatGPT-Version, daher ist es nicht verwunderlich, dass Google es ihnen gleichtut. Unklar bleibt, ob es auch in Europa verfügbar sein wird, wo die Datenschutzregeln strenger sind, oder zunächst nur in den USA. Dort kann man die "Pro"-Version von Bard bereits testen, hierzulande ist es noch nicht möglich, Gemini zu nutzen. Auch Microsofts Copilot, der in anderen Ländern bereits in Windows 11 integriert wurde, ist nicht in Europa verfügbar.

