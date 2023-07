Google-Chatbot für Medizin bereits in einer Klinik im Einsatz

Die Mayo Clinic in den USA testet den Chatbot für Medizinfragen seit April. Noch ist er nicht so intelligent wie Ärzt*innen.

Med-PaLM 2 heißt der Chatbot, der Patient*innen das Leben erleichtern soll. Der Chatbot, der in medzinischen Fragen zu Rate gezogen werden kann, basiert auf dem Sprachmodell von Google Bard. Der medizinische Chatbot wird bereits seit April in der Mayo Clinic in den USA ausprobiert.



Laut Googles eigener Aussage werde der Chatbot vor allem in jenen Ländern helfen können, in denen es nur limitierten Zugang zu Ärzt*innen gebe, heißt es in einem Bericht des Wall Street Journal. Anders als Bard ist Med-PaLM 2 gezielt mit kuratierten Inhalten von Medizinexpert*innen trainiert worden.

Noch nicht besser als Ärzt*innen

Allerdings hat Med-PaLM 2 aktuell noch dieselben Probleme wie andere Sprachmodelle, also wie Bard oder ChatGPT. Das bedeutet, dass Med-PaLM 2 falsche Antworten gibt. In den Tests zeigt sich, dass es tatsächlich noch mehr Ungenauigkeiten und irrelevante Informationen ausspuckt als Ärtz*innen. Bei anderen Dingen, wie etwa der Beweisführung für Erklärungen, würde der Chatbot aber bereits genauso gut abschneiden wie Ärzt*innen.



Laut dem Forschungsdirektor Greg Corrado sei Med-PaLM 2 allerdings noch in einem „frühen Stadium“. Er würde den Chatbot noch nicht bei seiner eigenen Familie einsetzen wollen, sagt er. Er denke aber, dass KI in manchen Gesundheitsbereichen durchaus eine sinnvolle Ergänzung darstellen werde.