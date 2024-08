Peinlicher Moment: Google-KI versagt bei Live-Demo

Gemini leistete sich einen Fehler und brachte den Google-Mitarbeiter in Bedrängnis - die längsten 20 Sekunden seines Lebens.

Am Dienstagabend hat Google seine neuen Pixel-Phones vorgestellt. Was die Pixel-9-Serie drauf hat, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst. Einen wesentlichen Teil der Präsentation hat die Google-KI Gemini eingenommen.

KI patzt auf der Bühne

Es wurden zahlreiche Anwendungsfälle vorgeführt, mit denen die neuen Gemini-Funktionen in den Mittelpunkt gerückt wurden. All das geschah live auf der Bühne. Und wie es bei Live-Demos gerne vorkommt, leistete sich die Google-KI gerade in diesem Moment einen Patzer.

Der Google-Mitarbeiter Dave Citron wollte vor hunderttausenden Zusehern demonstrieren, wie Gemini nach einem Sprachbefehl die Informationen aus dem Web mit Angaben mehrerer Apps am Smartphone kombinieren kann.

