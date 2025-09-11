Google bringt Handy-Funktion nach 6 Jahren wieder zurück

Auf den Pixel-10-Smartphones gibt es das Comeback eines fast vergessenen Display-Features.

Im August hat Google seine Pixel-10-Reihe vorgestellt. Neben dem üblichen Design sind die neuen Pixel-Phones vollgepackt mit zahlreichen KI-Funktionen. Bei all diesen smarten Features wäre das Comeback einer praktischen Funktion fast untergegangen.

Beim Pixel 4 im Jahr 2019 sorgte "Ambient EQ" für Begeisterung. War dieses Feature aktiviert, passte sich die Farbtemperatur des Bildschirms automatisch an das Umgebungslicht an. Unter der Bezeichnung "Adaptive tone" kehrt dieselbe Funktion zurück auf die Pixel-Smartphones.

Farbtemperatur passt sich an Lichtquelle an

Bei Tageslicht wird das Display von kühlen Weiß- und Blautönen dominiert. Bei Kunstlicht oder einer dunkleren Umgebung kommen wärmere Farbtöne zum Einsatz. Die Pixel-10-Geräte können anhand eines Sensors erkennen, wie es um das Umgebungslicht steht.