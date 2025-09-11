Google bringt Handy-Funktion nach 6 Jahren wieder zurück
Im August hat Google seine Pixel-10-Reihe vorgestellt. Neben dem üblichen Design sind die neuen Pixel-Phones vollgepackt mit zahlreichen KI-Funktionen. Bei all diesen smarten Features wäre das Comeback einer praktischen Funktion fast untergegangen.
Beim Pixel 4 im Jahr 2019 sorgte "Ambient EQ" für Begeisterung. War dieses Feature aktiviert, passte sich die Farbtemperatur des Bildschirms automatisch an das Umgebungslicht an. Unter der Bezeichnung "Adaptive tone" kehrt dieselbe Funktion zurück auf die Pixel-Smartphones.
Farbtemperatur passt sich an Lichtquelle an
Bei Tageslicht wird das Display von kühlen Weiß- und Blautönen dominiert. Bei Kunstlicht oder einer dunkleren Umgebung kommen wärmere Farbtöne zum Einsatz. Die Pixel-10-Geräte können anhand eines Sensors erkennen, wie es um das Umgebungslicht steht.
Auch auf Apple- und Samsung-Geräten
Zu finden ist die Funktion in den Einstellungen unter "Display & touch" im Bereich "Color". Auf Apple-Geräten gibt es übrigens dasselbe Feature unter der Bezeichnung "True Tone", auf Samsung-Devices wird es "Adaptive Color Tone" genannt.
Das 6 Jahre alte Pixel 4 war bislang das einzige Google-Handy mit dieser Funktion. Danach ist das Feature verschwunden. Das nunmehrige Comeback des "Adaptive tone" auf die Pixel-Handys ist an einen verbesserten Sensor gekoppelt.
Das ist auch der Grund, warum die Display-Funktion mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für andere Pixel-Handys nachträglich verfügbar gemacht wird. Ob künftig auch das günstigere Pixel 10a mit "Adaptive tone" ausgestattet wird, ist unklar.
