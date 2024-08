Google Pixel 9 Pro Fold im Kurztest: Vielleicht das beste Falt-Handy

Das heißt, selbst zusammengeklappt hat man mit dem Fold ein vollwertiges Smartphone . Man muss dabei natürlich die Tatsache ausblenden, dass es immer noch fast so wirkt, als hätte man 2 Smartphones übereinander gestapelt.

Und wenn ich sage, dass das Hauptdisplay groß ist, ist es - wirklich - groß. Die 8 Zoll bieten so viel Raum wie auf sonst keinem Falt-Handy. Und auch das Außendisplay bietet genug Platz: Bis auf wenige Millimeter entspricht es dem Hauptdisplay des Pixel 9 Pro XL . Zugeklappt lässt es sich also mehr oder weniger genauso wie das größte Nicht-Falt-Pixel bedienen.

Die Displays wissen in der Praxis zu überzeugen. Sowohl das große faltbare Haupt- als auch das Sekundärdisplay sind so prächtig , wie man es sich wünscht.

Aufgeklappt liegt das Handy jetzt im Unterschied zu seinem Vorgänger sicher auf dem Tisch und wackelt nicht . Eine willkommene Verbesserung, weil es im Alltag doch immer wieder vorkommt, dass man das Handy aufgeklappt ablegen will.

Der Faltmechanismus selbst wirkt langlebig. Ob er wirklich die vollen 7 Jahre , die Google Updates für das Fold liefern will, durchhält, würde ich aber nicht garantieren.

Die Kamera des neuen Fold entspricht mehr oder weniger der des Vorgängers. Die maximale Auflösung ist mit 48 Megapixel annähernd gleich. Im Vergleich zum Pro XL muss man beim Fold allerdings mit einer kleineren Pixelgröße von 0.8µm auskommen. Das sorgt in der Praxis dafür, dass mit dem Fold nicht ganz so schöne Nachtaufnahmen möglich sind.

Erstes Fazit: Viel Potenzial

Googles erstes Falt-Handy war in Sachen Hardware der Samsung-Konkurrenz nicht um viel nach. Erstaunlicherweise war es gerade die Software, die der Android-Entwickler selbst etwas vernachlässigt hat. So hat es Samsung besser geschafft, Multitasking und sinnvolle Features für den Faltscreen besser in das Gerät zu integrieren.

Beim neuen Pixel Fold merkt man, dass sich Google hier ein Herz genommen und nachgebessert hat. Die Software-Features, die sich den großen Screen zunutze machen, sind mehr geworden und wirken insgesamt kompletter.