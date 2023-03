Günstiges Galaxy S23: Samsung arbeitet angeblich an S23 FE

Nun also doch: Das günstigste Smartphone der Galaxy-S-Reihe soll ein Comeback feiern.

Nachdem es ein S20 FE und ein S21 FE gegeben hat, hat die Galaxy-S22-Serie keine Fan Edition bekommen. Begründet wurde dies mit dem damaligen Chip-Mangel. Diese Lieferschwierigkeiten haben sich seither etwas entspannt und können also nicht mehr als Ausrede herhalten.

Schon allein an den unzähligen Gerüchten dazu zeigt sich, wie groß das Interesse an dem Galaxy S Fan Edition ist. Kein Wunder - konnten doch die bisherigen FE-Smartphones mit einer besonders hochwertigen Ausstattung zu einem relativ niedrigen Preis punkten.

Kommt es oder kommt es nicht? Diese Frage kursiert sich seit geraumer Zeit in der Tech-Welt und spielt auf das Samsung Galaxy S23 FE an. Über die Zukunft des günstigeren S23-Smartphones wird seit Wochen heftig spekuliert.

Nun ist allerdings ein Bericht aus Südkorea aufgetaucht, wonach es doch ein S23 FE geben soll. In einem Artikel von SisaJournal wird behauptet, dass Samsung die Fertigungspartner für das S23 FE ausgewählt hat. SisaJournal beruft sich dabei auf Insider aus der koreanischen Elektronikbranche .

Vor einigen Tagen ließ Roland Quandt , ein sonst zuverlässige Leaker, mit einem Tweet aufhorchen. Darin erteilte er einem S23 FE eine klare Absage . Es sehe so aus, als würde es dieses Jahr kein S23 FE geben, schrieb Quandt in einem Posting.

Möglicher Preis des S23 FE

In dem Bericht werden auch einige Eckdaten und ein möglicher Preis des S23 FE angedeutet. So soll das günstigere Galaxy-S-Gerät mit einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) ausgestattet sein, der auch in den US-Varianten des S22-Smartphones verbaut ist.

Das Galaxy S23 FE soll deutlich günstiger sein, als die anderen Geräte der S23-Reihe. Konkret soll der Basispreis zwischen 20 und 30 Prozent unterhalb des Startpreises für das Galaxy S23 liegen. Auf Grundlage der Österreich-Preise könnte das FE-Modell also zwischen 665 und 759 Euro kosten.