Honor arbeitet an einem Smart Ring

2024 könnte das Jahr der Ringe werden. Mit der ehemaligen Huawei-Tochter arbeitet ein weiterer Hersteller an einem Schmuckstück.

Nachdem Samsung im Zuge der Präsentation der S24-Smartphones überraschend einen smarten Ring angekündigt hat, folgen nun immer mehr Hersteller dem Beispiel des südkoreanischen Konzerns. Die frühere Huawei-Tochter Honor hat bekannt gegeben , an einem Smart Ring zu arbeiten.

Bei Betriebssystemen dreht sich in diesem Jahr alles um Funktionen, die auf Künstlicher Intelligenz basieren. Nach Samsung und Google will bekanntlich auch Apple mit iOS 18 neuartige KI-Features anbieten. Bei der Hardware dürfte das Jahr 2024 im Zeichen von smarten Ringen stehen.

Ring für Health-Features

Das intelligente Honor-Schmuckstück soll Teil einer breiteren Initiative in Sachen Gesundheitstracking sein, wie Honor-CEO George Zhao am Rande des MWC in Barcelona erklärt hat. Es ist davon auszugehen, dass der Honor Ring die üblichen Werte wie Puls, Blutsauerstoffsättigung, Schritte und ähnliche Daten erheben kann.

Ein Vorteil von smarten Ringen ist, dass sie eng am Finger anliegen und daher genauere Pulswerte ermitteln könnten. Gleichzeitig ist aber auch der Blutfluss im Finger schwächer als am Handgelenk. Fraglich ist auch die Sache mit dem Akku, bei dem ein Kompromiss zwischen Akkulaufzeit, Größe und Gewicht gefunden werden muss.

