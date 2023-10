Desktop-PC mit Akku und Tragegriff: HP Envy Move

Der 23-Zöller ist ein All-in-One-PC mit Henkel am Bildschirm, um ihn einfach transportieren zu können.

Tragegriff zum Ausklappen am Display

Damit das Gerät seinem Namen gerecht wird, ist ein Tragegriff integriert. Die Standfüße können eingeklappt werden, Maus und Tastatur werden in einem Netz an der Rückseite verstaut. Das 4 Kilogramm schwere Gerät soll so bequem von einem Zimmer ins Nächste getragen werden können.