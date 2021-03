Huawei E-Auto soll noch heuer kommen

Der chinesische Smartphone-Hersteller soll den Eintritt in die Elektroauto-Branche vorbereiten.

In diesem Sinne arbeitet Huawei angeblich an einem Elektroauto. Ein solches soll unter einer eigenen Marke auf den Markt kommen und noch dieses Jahr präsentiert werden. Das berichtet Reuters und beruft sich auf mehrere Quellen, die mit der Angelegenheit betraut sind.

Ein eigenes Huawei-Auto

Demnach würde Huawei nicht selber Fabriken errichten und ein E-Auto von Grund auf neu entwickeln. Vielmehr würde der Smartphone-Hersteller mit chinesischen Autobauern zusammenarbeiten, um ein Huawei-Car auf die Straße zu bringen.

Angeblich befindet sich Huawei in Gesprächen mit dem staatlichen Autohersteller Changan Automobile. Auch mit BAIC BluePark New Energy Technology soll Huawei in Verhandlungen stehen.

Laut dem Reuters-Bericht hat Huawei bereits damit begonnen, eigenen Elektroautos zu designen. Eine der Quellen berichtet, dass Huawei mit seinen Autoplänen vor allem auf den Massenmarkt abzielen wird.