Huawei P60 Pro im Test: So gut ist die Kameraqualität

Das Hauptaugenmerk liegt beim neuen Spitzengerät wieder einmal auf der Kamera und der Fotoqualität . Abseits davon gibt es wenig Neues, Überraschungen sucht man vergebens. Daher habe ich mir auch in erster Linie die Kameraqualität des Huawei P60 Pro angesehen.

Auch wenn allen klar ist, dass man an die alten Erfolge nicht mehr anknüpfen kann, stemmt sich Huawei seit mittlerweile 4 Jahren gegen den Android-Bann und bringt noch immer regelmäßig neue Smartphones auf den Markt.

Die Farbvariante " Rococo Pearl " sticht jedoch positiv hervor. Hier erinnert die Rückseite an eine Marmor-Maserung , wobei das abgebildete Muster bei jedem Smartphone einzigartig sein soll, wie Huawei erklärt.

Der Look des neuen Huawei-Spitzengeräts ist in die Jahre gekommen und wirkt mittlerweile veraltet und inspirationslos . Von stark abgerundeten Ecken und einem Bildschirm, der sich über alle 4 Ränder zieht, hat man sich bereits ziemlich satt gesehen.

Ein kleines Manko ist jedoch der Fingerprint-Sensor im Screen. Im Gegensatz zu so mancher Konkurrenz bietet die Sensorfläche wenig Spielraum und wirkt vergleichsweise klein. Auch beim Entsperren ist der Fingerprintsensor des Huawei P60 Pro entweder ziemlich streng oder nicht allzu zuverlässig.

Das P60 Pro kommt mit einem 6,67 Zoll großen OLED-Display aus dessen Helligkeitswerten Huawei ein Geheimnis macht. Trotzdem wird man im Alltag rasch feststellen, dass das Huawei P60 Pro einen hochwertigen Bildschirm hat, an dem es nichts auszusetzen gibt.

Das mittlerweile vor 4 Jahren angekündigte hauseigene HarmonyOS ist in Europa noch immer nicht in Sicht und die eigenen Dienste der Huawei Mobile Services ( HMS ) wie Petal Maps können bei weitem nicht mit der etablierten Konkurrenz von Google mithalten.

So bringt man Google-Apps auf ein Huawei-Handy

Schwindeliger Dienst

Einerseits hat der GBox-Workaround wunderbar funktioniert. Andererseits handelt es sich jedoch um einen ziemlich schwindeligen Dienst. Es ist nämlich völlig unklar, wie sicher und vertrauenswürdig GBox tatsächlich ist.

Loggt man sich beispielsweise mit seinem Google-Account über GBox bei einem Google-Dienst ein, bekommt man den üblichen Security-Hinweis als Mail zugestellt. Darin heißt es, dass es mit dem entsprechenden Google-Konto gerade einen Log-In über ein Xiaomi 10 Pro gegeben hat. So viel zur Nachvollziehbarkeit und Vertrauenswürdigkeit des Workarounds.

Es ist natürlich allen selbst überlassen, ob man einen solchen Dienst für sensible Accounts nutzen möchte. Ich würde an dieser Stelle vehement davon abraten, über GBox irgendwelche Dienste zu nutzen - sei es Google, WhatsApp oder anderen Services, bei denen sensible Daten übertragen werden.