Huawei Watch Ultimate 2 ermöglicht Tauchern die Kommunikation Unterwasser

13.10.2025

Die Uhr ist ist bis zu 150 Meter wasserdicht und kann Emojis per "Sonar" verschicken.

Rund 2 Jahre ist es her, seitdem Huawei seine Premium-Smartwatch, die Watch Ultimate, vorgestellt hat. Nun wurde der Nachfolger, die Watch Ultimate 2, vorgestellt. Die Uhr ist vor allem für Taucherinnen und Taucher interessant. Sie ermöglicht es nämlich, im Wasser mittels “Sonar” zu kommunizieren, wie heise berichtet. ➤ Mehr lesen: Watch Ultimate: Huawei stellt Premium-Smartwatch vor

Kommunizieren unter Wasser Bis zu 150 Meter tief können Taucherinnen und Taucher mit der Watch Ultimate 2 von Huawei tauchen. Laut dem Unternehmen hat die Uhr ein "Sonarmodul" eingebaut. Das ermöglicht es, unter Wasser mit anderen Smartwatches zu kommunizieren und funktioniert mithilfe von Schallwellen. Nachrichten oder Emojis können an kompatible Uhren in einem Umkreis von 30 Metern gesendet werden. Im Notfall hat die Uhr mit der SOS-Funktion eine Reichweite von bis zu 60 Metern. ➤ Mehr lesen: HUAWEI WATCH GT 6 Serie: Next-Level Smartwatch Technologie Verbesserte Konnektivität Bei der Smartwatch wurde an der Konnektivität gearbeitet. Ein sogenanntes Gap-Antennensystem soll stabilere Signale ermöglichen, heißt es bei PC tipp. Dazu beitragen soll das sogenannte Sunflower-Postionierungssystem. Dabei handelt es sich um ein Ortungssystem, das auf Dual-Band, 5 Satellitennetzen und Algorithmen basiert. Es soll eine genauere Positionsbestimmung ermöglichen.

Die Huawei Watch Ultimate 2 in blau und schwarz © huawei

Mithilfe von eSIM kann sich die Uhr mit Mobilfunknetzen verbinden. An Land sollen Funktionen wie die Sturzerkennung, Notfall-SOS und die Höhenüberwachung die Sicherheit von Sportlerinnen und Sportlern verbessern. ➤ Mehr lesen: Huawei kündigt “mächtigsten Chip-Cluster” der Welt an Design, Preis, Akku Das Gehäuse besteht aus einer zirconiumbasierten Metalllegierung. Die Lünette besteht aus Nanokristallkeramik und umgibt das Saphirglas, das das Display schützt. Nutzt man die Smartwatch im Energiesparmodus, hält der Akku laut Huawei 11 Tage. Bei normaler Nutzung seien es 4,5 Tage. Die Uhr ist in blau und schwarz ab einem Preis von 899 Euro (906 Euro bei Amazon) erhältlich.