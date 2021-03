Huawei will Haushalte zu Strom-Selbstversorgern machen

Huawei ist den meisten Menschen aufgrund seiner Smartphones und als Ausstatter ganzer Mobilfunknetze bekannt. Dass chinesische Unternehmen ist allerdings auch fest in der Solarenergiebranche verwurzelt. Mit dem Kerngeschäft passt das gut zusammen. Die große Gemeinsamkeit zwischen Telekom und Photovoltaik sind Wechselrichter. "Die Radiomodule auf Sendemasten werden mit Gleichstrom versorgt", erklärt Erich Manzer, Vice President von Huawei Technologies Austria . Die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom und umgekehrt ist auch bei Photovoltaik enorm wichtig.

Wechselrichter

"Bei Wechselrichtern sind wir Weltmarktführer", meint Manzer. Die Hardware werde in aller Welt für große Solarkraftwerke, auf Gebäudedächern von Unternehmen, aber auch im privaten Bereich verwendet. Letzteren will Huawei mit neuen Produkten vermehrt ansprechen. "In anderen Ländern ist Huawei auch im Heim-Bereich schon stark vertreten", sagt Manzer. In Österreich bislang aber noch nicht.

Grund dafür sei hauptsächlich, dass Huawei-Wechselrichter für den privaten Einsatz einphasig ausgelegt waren. In Österreich seien aber beim Einspeisen von Photovoltaikstrom drei Phasen üblich. Ein entsprechendes Produkt wurde erst vor etwas mehr als einem Jahr auf den Markt gebracht. Zusätzlich bietet Huawei Software und Apps zur Steuerung sowie Heimspeicher an.