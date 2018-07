Huawei: Xiaomi ist in Österreich keine Bedrohung für uns

Ihm zufolge sei der österreichische Markt „ganz anders“, als jene Regionen, die er bislang betreut hat. „Hier ist das Interesse an High-End-Geräten viel höher. Der Anteil an Smartphones, die teurer als 600 Euro sind, ist viel höher als in anderen Ländern“, erklärt Wang Fei, der auch „Fred“ genannt wird. Der Wechsel an der Spitze ist nicht auf schlechte Leistungen des Vorgängers zurückzuführen, sondern auf die Firmenphilosophie von Huawei. Der Konzern schickt Manager-Talente oftmals ins Ausland, damit diese sich in neuen Aufgaben beweisen können. Während Wang Fei vom „Device Country Manager“ zum Consumer-Chef in Österreich aufstieg, stieg sein Vorgänger zum Chef von Huawei Kanada auf. Auch der weltweit verantwortliche CEO wird alle sechs Monate gewechselt.